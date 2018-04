Fudbaleri Željezničara ovog vikenda dočekuju ekipu Širokog Brijega u okviru četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Ekipa s Grbavice je trenutni lider na tabeli sa 57 bodova, četiri više od Zrinjskog i deset od narednog protivnika.



'Plavi' su u dobroj formi i u posljednje tri utakmice imaju dva trijumfa te jedan remi i to protiv Zrinjskog u Mostaru 3:3. Tada je tim Admira Adžema prokockao veliku prednost nakon vodstva od 3:0. Široki s druge strane ima pobjedu protiv Sarajeva a upisali su i dva remija.



Uoči utakmice trener Željezničara Admir Adžem kazao je da njegovu ekipu očekuje još jedan derbi, protiv protivnika kojeg dobro poznaju.



- Zimus smo odigrali tri utakmice. Što se tiče naše ekipe nemamo kartoniranih igrača. Izostat će Jovan Blagojević koji ima problema sa sinusima, svi ostali su zdravi. Evidentno je da Široki igra malo bolje u ovom dijelu prvenstva - poručio je Adžem.



Fudbaler Stojan Vranješ smatra da njegovu ekipu očekuje možda i najteža utakmica do sada.



- Oni su orgaizirana ekipa. Mi se iz utakmice u utakmicu dižemo, a naša obaveza je da pred svojim navijačima pobijedimo. Uz dobru atmosferu ne sumnjam da ćemo izaći kao pobjednici. Mislim da ekipa poslije utakmice sa Zrinjskim nije psihički pala, to su neke pouke - zaključio je Vranješ.



Utakmica između Željezničara i Širokog Brijega igra se u subotu na stadionu Grbavica od 16.30 sati.

(FENA)