Fudbaleri Sarajeva dočekuju Krupu u meču 3. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U taboru sarajevskog premijerligaša nadaju se osvajanju punog plijena, koji bi mogao nagovijestiti izlazak iz krize u kojoj se ekipa nalazi od početka drugog dijela sezone.

Kako je na današnjoj konferenciji za medije istaknuo šef struke FK Sarajevo Husref Musemić, Krupa je jedina ekipa koju je Sarajevo pobijedilo u ovoj polusezoni, a izlazak iz krize se mora dogoditi, s njim ili bez njega.



- Sami smo se doveli u ovu situaciju i sada moramo naći izlaz iz krize. To će se dogoditi, sa mnom ili bez mene na klupi Sarajeva. Krupa će igrati rasterećeno, dobra su ekipa koja je odigrala nekoliko kvalitetnih mečeva. Jedino njih smo dobili u proljetnom djelu sezone - rekao je Musemić.



Musemić za sutrašnji meč neće moći računati na standardne prvotimce Ahmetovića, Adukora i Hebibovića. Trener Sarajeva naglašava da o proljetnim igrama Sarajeva mnogo toga govori i činjenica da prvi strijelci kluba u ovom dijelu sezone nisu postigli niti jedan gol.



- Ahmetović je prvi, a Krste Velkoski drugi strijelac ekipe, a nisu postigli niti jedan gol na proljeće. To nam govori koliko nam fali napadač. Altiparmakovski se sporo vraća u formu, a Lelić je odigrao dobar meč protiv Slavije i bit će u konkurenciji za sutrašnji meč. On je čudan igrač, ili vas oduševi ili razočara - objasnio je Musemić i dodao da očekuje da će bh. reprezentativac Elvis Sarić biti spreman za utakmicu.



Medijima se obratio i Elvis Sarić, koji je dobio priliku da nastupi za seniorsku reprezentaciju BiH u mečevima protiv Bugarske i Senegala. Sarić vjeruje da će utakmice protiv Krupe biti teška, te ističe da nikome u klubu trenutno nije lako.



- Moramo učiniti sve za pobjedu, bez obzira ko je protivnik. Nikome u klubu nije lako kada se ekipa nalazi u ovakvoj situaciji - rekao je Sarić.



Dodaje da je putem medija čuo o interesovanju turskog Galatasaraya, ali da je trenutno koncentrisan samo na Sarajevo i meč protiv Krupe.



- U ponedjeljak ću razgovarati s klubom o mom ugovoru, ali sada je najvažnije da se koncetrišemo na izlazak iz krize. O Galatasarayu ne znam ništa konkretno - rekao je Sarić.



Utakmica Sarajevo - Krupa će biti odigrana sutra u 18 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase".

(FENA)