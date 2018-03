Možemo stići glavne konkurente i na kraju sezone prvi proći korz cilj, rekao je Dino Ćorić, fudbaler Širokog Brijega, ekipe koja trenutno zauzima treće mjesto na tabeli Lige za prvaka - BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: NN

Osam bodova manje od lidera Željezničara, odnosno šest od hercegovačkog rivala Zrinjskog, smatra i te kako dostižnim u preostalih osam kola. Svima koji razmišljaju da su u trci za trofej ostali samo "plavi" i "plemići" - poručuje da se varaju.



"Iskreno ne vidim nijedan razlog zašto bismo odustali od titule. Mi imamo odličnu momčad, koja je dugo na okupu, igramo dobro, a pritom do kraja ima još puno bodova na raspolaganju. Isuviše je rano da bi se bilo ko otpisivao, pa čak i ekipe koje su ispod nas u ovom trenutku. Mi smo, istina, imali neke kikseve, oscilacije, ali daleko od toga da je bilo šta odlučeno, završeno i izgubljeno", smatra Ćorić.



Za razliku od vodećeg dvojca, koji je pod imparativom osvajanje trofeja, tim sa "Pecare" kao glavni prioritet sebi je postavio izlazak u Evropu. Upravo to im u nastavku sezone daje i određenu psihološku stabilnost.



"Naš osnovni cilj jeste izboriti plasman u neko od europskih natjecanja, ali nikada niko nije rekao da se moramo zadovoljiti Ligom Europe. Naše mogućnosti su velike i to ćemo dokazati", dodao je Ćorić.



A pravi ispit biće im naredno, 3. kolo, kada će na domaćem terenu 31. marta dočekati svog starog rivala i aktuelnog šampiona Zrinjski.



"Nema prijelomnih utakmica. Svaka nosi tri boda, svaka je ista što se toga tiče, pa tako i derbi sa Zrinjskim. Naravno, s pobjedom u toj utakmici napravili bismo značajan korak, mada to neće biti odlučujući trenutak. Ne treba zaboraviti da nas čekaju još dvije utakmice sa Željezničarom, gostovanje Sarajevu i Zrinjskom, pa tu su i njihovi međusobni susreti. Svašta će se još dešavati do kraja, a mi ćemo se truditi da iz svega izvučemo najbolji mogući rasplet za nas", zaključio je Ćorić.



Njegov saigrač od naredna dva meča, sa Zrinjskim i potom Željezničarom, očekuje mnogo.



"Dvije utakmice, protiv Zrinjskog doma i Željezničar u gostima, prilika su da se približimo samom vrhu. To su uvijek zanimljive utakmice, ali uvjeren sam da možemo prije svega do pobjede nad Mostarcima, a to bi nam dalo i te kakvu snagu da napravimo podvig i na 'Grbavici'. Nema predaje, idemo jako do kraja", istakao je Begonja.





(NN)