Husref Musemić i nakon tekuće sezone ostat će na trenerskoj klupi koševskog premijerligaša. Današnji sastanak sa rukovodstvom kluba rezultirao je produženjem saradnje između pomenutog pedesetšestogodišnjeg fudbalskog stručnjaka i FK Sarajevo.

Arhiv / 24sata.info

Musemić je od mjeseca septembra 2017. godine na poziciji Šefa struke i u proteklih 17 ligaških utakmica, koliko je on vodio tim, Sarajevo je ostvarilo učinak od 11 pobjeda, 2 nerješena rezultata i 4 poraza. Obzirom na trenutnu rezultatsku krizu, rukovodstvo Sarajeva je jednoglasno odlučilo podržati klupsku legendu, Husrefa Musemića.



“Klub je prvom timu obezbijedio najbolje moguće uslove za obavljanje zimskih priprema kao i za svakodnevni rad i ne možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatima u prvih pet utakmica u novoj kalendarskoj godini. Ono što smo očekivali nije ostvareno na terenu i vjerujemo da će stručni štab na čelu sa g. Musemićem donijeti ispravne odluke kada je u pitanju prvi tim. Rukovodstvo kluba želi iskazati podršku treneru g. Husrefu Musemiću, njegovom stručnom štabu kao i igračima. Svaki kolektiv se zadesi u krizi rezultata, to je sastavni dio sporta. Husref Musemić ima podršku i predstavnika većinskog vlasnika upravljačkih prava u rukovodstvu kluba i drago nam je što je zajednička želja za nastavkom saradnje i nakon ove sezone realizovana. G. Musemić zajedno sa svojim saradnicima je odgovoran za rezultat prvog tima, kao i selekciju igrača, te je u njegovoj ovlasti formiranje stručnog štaba i produženjem ugovora sa g. Musemićem želimo iskazati naše opredjeljenje za njega”, rekla je direktorica kluba, Sabrina Buljubašić, ispred rukovodstva Sarajeva.



Musemić je nakon postignutog dogovora iskazao svoje zadovoljstvo.



“Drago mi je što sam produžio saradnju, što su ljudi prepoznali, bez obzira na evidentnu rezultatsku krizu, moj rad i ukazali povjerenje za naredni period. Želim to povjerenje opravdati i mogu reći da ću uraditi sve, kako bi naš klub ostvario što bolje rezultate. Sarajevo zaslužuje puno više. 5 bodova od 15 mogućih nas nipošto ne mogu zadovoljiti i radimo, analiziramo, tražimo rješenje…”, rekao je Musemić, dodavši:



“Ja sam uvjeren u ono što radim i planovi u narednom periodu su jasni. Želimo izaći iz rezultatske krize i boriti se za mjesto koje vodi u Evropu. To je ono što želimo ostvariti do kraja sezone, mjesto za međunarodno takmičenje i nećemo odustati. Potrudit ćemo se maksimalno za to. Također, želim dati priliku mladim igračima iz naše Akademije, našeg pogona i već imamo planove i razmišljanja za ljetni period, ali smo prije svega u potpunosti fokusirani da ekipu izvadimo iz trenutne rezultatske krize i donesemo navijačima i klubu rezultate kakve i Sarajevo treba imati.”



Održavanjem kontinuiteta na poziciji trenera prvog tima, klub nastoji obezbijediti sve potrebne preduslove za stabilan razvoj talentovanih mladih igrača i što više prostora za njihove nastupe u seniorskom pogonu.



Novi ugovor između Fudbalskog kluba Sarajevo i Husrefa Musemića je zaključen do 30.6.2019. godine.

(24SATA.INFO)