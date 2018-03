Željezničar će sutra u okviru 1. kola Lige za prvaka dočekati ekipu Krupe, a prvotimac Plavih, Stojan Vranješ, pozvao je sve navijače da podrže Želju do nove pobjede koja bi značila i prvo mjesto na tabeli.

Foto: FK Željezničar

Željezničar je u prve četiri utakmice proljetnog dijela prvenstva ostvario tri pobjede i jedan poraz. Upravo je jednu od tih pobjeda ubilježio protiv sutrašnjeg rivala Plavih, ekipe Krupe. Prvotimac Želje Stojan Vranješ najavio je da će ekipa dati maksimum da obraduje navijače novom pobjedom.



– Što se tiče dosadašnjeg dijela proljetnog dijela prvenstva mislim da možemo puno bolje. Zadovoljni ćemo biti samo kada osvojimo prvenstvo, sada idemo od utakmice do utakmice i mislim da je to pravi recept. Sutra moramo biti maksimalno koncentrisani da bi pobijedili i vratili se na prvo mjesto. Pozivam navijače da nam pomognu kao i uvijek do sada, kazao je Stojan Vranješ koji je na prethodnoj utakmici ubilježio dvije asistencije.



Utakmica se igra sutra u 15 sati na Grbavici. Prodaja ulaznica po uobičajenim cijenama počinje u 10 sati u Fan shopu.







(24sata.info)