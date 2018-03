Mladost iz Doboja kod Kaknja je na svojoj MGM Farm Areni, dočekala Vitez u prvom kolu Lige za ostanak i slavila pobjedu od 1:0.

Foto: Klix.ba

Prvo poluvrijeme nije obilovalo nekom lijepom igrom. Gosti su bili nešto agresivniji i diktirali tempo igre ali bez učinka.



Vrijedi spomenuti jednu priliku domaćih, kada je Dilaver išao sam prema Tiriću, ali golman gostiju odlično reaguje i otklanja opasnost od svog gola.



U drugom poluvremenu domaći su zaigrali mnogo bolje, pa u 58. minutu preko Dilavera dolaze do vodstva od 1.0.



Vitežani su do kraja susreta pokušavali stići do boda, ali nisu uspjeli realizovati nekoliko poluprilika, pa je u Doboju kod Kaknja ostalo 1:0, te je Mladost tako stigla do punog plijena.







(SCsport)