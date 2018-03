U prvom susretu prvog kola lige za prvaka domaćeg nogometnog prvenstva Zrinjski i Radnik u Mostaru su podijelili bodove odigravši 1:1.

Foto: Klix.ba

Radnik je poveo u 9. minuti preko Velibora Đurića, koji je prizemnim šutom s ruba kaznenog prostora pogodio donji lijevi kut vratara Kenana Pirića.



U nastavku utakmice Zrinjski je dominirao, stvorio nekoliko izglednih situacija pred golom Radnika, ali se na odmor otišlo s prednošću gostiju.



Momčad Blaža Sliškovića došla je do izjednačenja u 54. minuti kada je Nemanja Bilbija dugačkim dodavanjem glavom izbacio iz igre kompletnu obranu Radnika, a Miloš Filipović je prizemnim šutem s dvanaest metara pogodio za 1:1.



Do kraja utakmice Zrinjski je napadao, ali je obrana gostiju uspješno rješavala sve situacije pred svojim golom.



Radnik je u 87. minuti mogao i do pobjede, ali su obrana Zrinjskog i vratar Pirić u velikoj gužvi s crte skinuli dvije lopte i sačuvali svoju mrežu.



Zrinjski je ostao na vrhu ljestvice s 51 bodom, bodom više od drugog Željezničara, koji ima priliku u nedjelju, domaćom pobjedom nad Krupom, preskočiti "Plemiće".



(FENA)