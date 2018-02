Krupa je u okviru 19. kola na svom terenu gostila ekipu Željezničara, a Plavi su odličnom igrom stigli do gostujuće pobjede od 4:2.

Domaći su bolje otvorili susret te su u uvodnim minutama imali nešto više od igre, dok su gosti svoju priliku tražili preko kontranapada.



Krupa je u 7. minutu nakon prekida, zaprijetila preko Fajića, ali njegov udarac odlazi pored gola Željezničara.



Odlična kombinacija igrača Željezničara u 9. minutu, Ramović je ostavio loptu za Zakarića, koji šalje loptu za Stevanovića, ovaj centaršutom pronalazi Ubiparipa koji je sa pet metara glavom zakucao loptu iza leđa Fejzića.



Nakon primljenog pogotka Krupa je krenula nešto agilnije prema naprijed, ali dubinske lopte odbrambenih igrača koje su išle prema Fajiću su odlično osujetili Graovac i Bogičević, te domaći nisu uspjeli doći do izgledne prilike.



U 25. minutu Plavi dolaze do povećanja prednosti.



Mehremić je odlično pronašao Zeca, na čiji centaršut odbrana Krupe loše reaguje, a Ubiparip se ubacuje iz drugog plana i postiže pogodak za visokih 2:0 u korist Željezničara.



Željezničar se nakon ovog pogotka povukao, pa je Krupa imala više prostora za igru, a to koriste u 35. minutu susreta.



Nakon kornera Galešića, lopta se odbija do Milanovića, a njegov udarac brani Kjosevski, međutim lopta dolazi do Aleksića koji sa pet metara šalje loptu u nebranjeni dio mreže gola Plavih.



Do kraja poluvremena ekipa Slobodana Starčevića je pokušala doći do poravnanja, a vrijedi istaći odličnu priliku za Fajića, međutim golman gostujuće ekipe Vedran Kjosevski na vrijem izlazi sa svog gola i u posljednjem momentu izbija loptu ispred napadača Krupe, te se na poluvrijeme otišlo sa vodstvom Željezničara od 2:1.



Plavi na otvaranju poluvremena stižu do novog povećanja vodstva.



Zec je šutirao loptu koja se od stative odbija do ruke Aleksandra Vukotića, te se sudija Živković nakon sugestije pomoćnika odlučio pokazati na bijelu tačku.



Siguran realizator najstrožije kazne bio je Zakarić, koji Plave dovodi do prednosti od 3:1.



Samo nekoliko minuta kasnije Mehremić nakon greške Kjosevskog oborio Fajića, a Živković se nije dvoumio te je dosudio jedanaesterac u korist domaćina.



Kjosevski je odbranio penal Marjanoviću, ali na loptu je natrčao Milanović i zatresao mrežu Željezničara, za novo smanjenje rezultata u Krupi na Vrbasu.



U 70. minutu novo uzbuđenje. Mehremić je uputio odličan udarac sa tridesetak metara, ali Fejzić je bio siguran te nije bilo promjene rezultata u Krupi na Vrbasu.



U 76. minutu Željezničar dolazi do vodstva od 4:2.



Odlična lopta Ubiparipa prema Zakariću, krilni napadač se maestralno izborio za prostor, te pogodio za novo povećanje vodstva Plavih na 4:2.



Do kraja susreta nije bilo mnogo toga za vidjeti na terenu, obje ekipe su većinom igrale na sredini terena, te je tako Željezničar stigao do vrijedog trijumfa od 4:2 na otvaranju drugog dijela sezone Premijer lige BiH.



Gabeljani zamalo šokirali aktuelnog prvaka: Filipović spasio Zrinjskog blamaže



Malo ko se tome nadao, ali zamalo se desilo da davljenik osvoji bod na teškom gostovanju kod aktuelnog prvaka.



Da će stvari loše izgledati po Zrinjski moglo se nagovijestiti već u 10. minuti, kada Barić koristi veliku grešku odbrane domaćih i matira Pirića za vodstvo svoga tima.



Očekivano, uslijedilo je nekoliko uraganskih napada Zrinjskog, ali raspoloženi vratar Gabeljana Dalibor Kozić odolio je svim pritiscima i sjajnim reakcijama odbranio mrežu nakon nekoliko povoljnih prilika u kojima su se našli FIlipović, Jović i Handžić.



Mostarci izjednačavaju u 54. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za Plemiće, a siguran realizator bio Filipović. No, samo četiri minute kasnije uslijedio je novi hladan tuš za domaće navijače i fudbalere, nakon što sjajan gol postiže mladi Mulahusejnović za 1:2.



Novi penal za Zrinjski arbitar Spahalić dosudio je u 71. minuti, a Filipović je ponovo precizan s bijele tačke za 2:2.



Potpuni šok za Gabeljane uslijedio je u 89. minuti, kada Filipović pogađa za potpuni preokret i trijumf od 3:2. Gosti svakako imaju za čim žaliti, pogotovo što je Mišić propustio sjajnu šansu kod rezultata 2:2 u 82. minuti pogodivši vanjski dio mreže iz odlične pozicije…



Sloboda u drugom poluvremenu slomila otpor Mladosti i ostvarila važnu pobjedu



Važna tri boda osvojila je Sloboda u prvoj utakmici proljetnog dijela prvenstva.



Tuzlanski tim slavio je s 2:0 nad ekipom Mladosti iz Doboja kod Kaknja, koja je, evidentno, došla na Tušanj s namjerom da pokuša izboriti remi bez golova.



U prvom poluvremenu gosti su i uspjeli u tom nastojanju. Sloboda je imala više loptu u nogama, stvorila nekoliko šansi, ali golman Velić je dobro izlazio na kraj sa svim napadima, dok su Bekić i Terzić propustili dobre prilike.



Ipak, otpor Mladosti slomljen je u nastavku. Tuzlaci su poveli u 71. minuti preko Rustemovića, a samo pet minuta kasnije precizan je i Husić za 2:0. Zanimljivo, oba pogotka postignuta su nakon kornera.



Do kraja su domaći mogli postići još neki gol, ali rezultat se nije mijenjao.



