Duga zimska stanka u domaćem nogometnom prvenstvu je završena. Branitelj naslova mostarski Zrinjski u subotu na stadionu pod Bijelim brijegom dočekuje Gošk, a lošiji rezultat u pripremnim utakmica (tri pobjede, četiri poraza i jedan neodlučen rezultat) ne zabrinjavaju trenera "Plemića" Blaža Sliškovića.

Arhiv / 24sata.info

- Istina je da rezultati u prijateljskim utakmicama nisu bili toliko dobri, no bili smo fokusirani na fizički dio priprema, da u tom segmentu izgledamo moćno na proljeće kada krenu službene utakmice - kazao je Slišković na konferenciji za novinare.



Govoreći o ciljevima u nastavku prvenstva Slišković je istaknuo kako nije tajna da je cilj obrana naslova prvaka.



- Cilj je obrana titule i to ne treba kriti. Bit će teško i neizvjesno sve do kraja, ali mislim da i među starosjediocima i među novim igračima ima dovoljne želje i volje da treću godinu za redom osvojimo naslov prvaka - kazao je strateg Mostaraca.



U zimskom prijelaznom roku bilo je dosta prometno pod Bijelim brijegom. Klub su napustili: Krešimir Bandić (Široki Brijeg), Matija Katanec (Mezőkövesd, Mađarska), Tonći Kukoč (Honved, Mađarska), Salko Jazvin (Sloga Simin Han), Momčilo Mrkaić (Javor, Srbija), Marijan Ćavar (Eintracht, Njemačka), Nardin Mulahusejnović (GOŠK, posudba), Hyon Uk So (GOŠK, posudba), Luka Lučić (Borac, posudba).



Došli su: Antonio Soldo (slobodan igrač), Advan Kadušić (Sarajevo), Hrvoje Džijan (Dinamo, Hrvatska, posudba), Šime Gržan (Dinamo, Hrvatska, posudba), Ismar Hairlahović (Sloboda), Srđan Stanić (Željezničar), Ed Kevin Kokorović (Istra, Hrvatska), Marko Bencun (Inter, Hrvatska), Miloš Aćimović (Lafnitz, Austrija, povratak s posudbe).



Slišković drži kako Zrinjski nije previše izgubio odlaskom dvojice standardnih igrača (Katanec i Ćavar), a što se tiče dolazaka, kaže kako su se neka nova imena nametnula prikazanom igrom na treninzima i pripremnim utakmicama, ali će možda najveći dobitak za Zrinjski biti povratak ozlijeđenog Tonija Jovića.



Jović je na startu sezone bio među najboljim igračima Premijer lige BiH i dok je on bio u sastavu Zrinjski je u prvih deset kola upisao devet pobjeda. Nakon njegove ozljede "Plemići" su malo posustali te su izgubili vodeću poziciju.



- S Jovićem mi se otvaraju neke dodatne mogućnosti, ali i dodatna konkurencija na bokovima i u samom napadu. U glavi imam neku ideju da Haris (Handžić) igra domaće utakmice , a da kada idemo u goste kod nekih jačih ekipa, Jović igra špicu zbog njegove brzine i okretnosti - podijelio je Slišković neka svoja razmišljanja s novinarima.



Slišković se osvrnuo i na trenutnu fizičku spremu Nemanje Bilbije i Ognjena Todorovića koji su propustili dio priprema s klubom zbog odlaska u SAD s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.



- Fizički njih dvojica najvjerojatnije nisu u rangu s ostalim igračima koji su prošli cijele pripreme. Međutim, s obzirom na njihovu želju i volju, vjerujem da će oni to nadoknaditi vrlo brzo. Bilbija nam je jako važan igrač, Todoroviću ne treba puno vremena da uđe u formu i nadam se da će njih dvojica biti pravi od samog početka - kazao je Slišković.



Što se tiče susreta s Goškom, Slišković je ustvrdio kako je kvaliteta nesporno na strani Zrinjskog, ali da će igrači morati to dokazati na terenu.



Kada je u pitanju početni sastav za sutrašnju utakmicu, trener "Plemića" ima dvojbe na poziciji desnog bočnog i zadnjeg veznog.



- Pirić će početi na golu, na desnom bočnom imam dvojbu između Kadušića i Galića. Na lijevoj strani igrat će Pero Stojkić, u sredini obrane Barišić i Jakovljević. U sredini terena Filipović će igrati desno, Jović lijevo, Handžić u vrhu napada, a Bilbija iza njega. Jamak će igrati na poziciji zadnjeg veznog i još ne znam s kim u paru. Hoće li to biti Perišić, Čirjak ili Hairlahović, to ću odlučiti pred utakmicu - kazao je Slišković.



Utakmicu protiv Goška, koja počinje u 14:30 sati, zbog akumuliranih kartona propustit će Todorović i Pezer.

(FENA)