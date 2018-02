Nakon 13 dana priprema u Antaliji, nogometaši Slobode vratili su se u Tuzlu, odmah su obavili trening, a potom su dobili dva dana odmora.

Trener Slavko Petrović kaže da se u Turskoj naporno radilo, za mlade igrače bilo je pakleno, a opći dojam je zadovoljavajući.



"S putovanjem bili smo u Antaliji 13 dana, a efektivno smo radili 11. Obavili smo 16 treninga, odigrali tri utakmice tako da su igrači imali vrlo malo slobodnog vremena, a to nam je i bio cilj. Vratili su se, da tako kažem, na koljenima i zaslužili su dva dana odmora", izjavio je Petrović u razgovoru za Fenu.



Sloboda je odigrala tri utakmice: Arda Kardzhali (Bugarska) 0:0, Tom Tomsk (Rusija) 1:2, Aktobe (Kazahstan) 2:0. Strateg Tuzlaka ističe da rezultati nisu bili primarni.



"Bitan je bio taktički dio koji smo pokušali ubrizgati u ekipu. Na zadnjoj utakmici se to vidjelo, a iako smo ušli umorni, pobijedili smo, uradili smo dobar presing, moglo je završiti s većim brojem golova. Igrači su ispoštovali sve i zadovoljan sam urađenim poslom", rekao je.



Uz iskusne igrače bilo je dosta mladih. Petrović ističe da su za njih pripreme bile paklene, ali to je normalno kada se uvode u seniorski način rada. Ali, i oni su dali sve od sebe.



"Ima među njima talenata koje treba brusiti. Senzacionalno je da u kadru imamo 12 mladih igrača. Izvuči teret s njima nije lako, ali ni nemoguće. Na utakmicama su davali sve od sebe, a neiskustvo su platili s dvije kardinalne pogreške koje su dovele do „penala“ i poraza protiv Rusa. Ali, i prije i poslije toga momci su bili bolja ekipa, tako da s mladim igračima zaista mogu biti zadovoljan", istakao je.



Trener Crveno-crnih očekuje na Tušnju još dva iskusna igrača, od kojih jednog klasičnog špica. Odlazak Sulejmana Krpića nalaže pronalazak adekvatne zamjene. Ne sumnja da će u ovoj sedmici riješiti i taj problem, ali je veoma zadovoljan novim igračima.



"Niko nije radio na svoju ruku, nego su se dopunjavali trener i uprava. Ja sam odlučivao može li nam neki igrač pomoći, uprava se brinula za finansije. Perica Ivetić je pravi kapiten. Borislav Terzić je u početku imao problema, jer su mu oba palca bili crni, zagnojeni i krvavi, ali je na zadnjoj utakmici sve odradio jako dobro. Edin Rustemović je pravi borac i pojačanje. Miloš Mijić je igrač koji tehnički nema mane i sigurno je jedan od najboljih u Premijer ligi. Bekić je imao maler da zbog zagnojenih prstiju ili gripe odustvuje s treninga, ali se vraća i sa svima njima možemo biti zadovoljni", naglašava Petrović.



Od "starih" igrača spominje Anela Husića, Amera Osmanagića, Aleksandra Ignjatovića, te Vladimira Grahovca koji su na utakmicama ispoljili visok kvalitet, a neki od njih su ranije bili na meti kritika.



"I mladi, ali i stariji igrači su napredovali, ali je jako bitno da je veza između njih homogena. Pokušao sam kod prinova da ne napravim nijednu grešku, jer znam da je ljetos došlo jako puno igrača koji nisu ispunili očekivanja ili su ispunili vrlo malo. Nisam htio da ulazim ni u kakav rizik, a ako dovedemo još dva igrača, mi smo završili prelazni rok", istaknuo je.



Uoči skorašnjeg nastavka prvenstva optimizam trenera Slobode je u porastu. Slijedi "generalka" protiv Zvijezde iz Gradačca 10. februara, a sedam dana kasnije start je protiv Mladosti iz Doboj Kaknja.



"Zvijezda je kvalitetan suparnik, velika je vjerovatnoća da će 'upasti' u Premijer ligu i bit će dobar test za nas. Igrače sam za dobar rad nagradio s dva dana odmora, da se malo regenerišu. Nastavljamo u četvrtak i petak, imat ćemo po jedan trening. Cilj je da se igrači osvježe, ali i da ekipa bude malo eksplozivnija. Odradit ćemo još neke prekide što nam je bitno. Ovih 10 do 12 dana intenzitet treninga bit će spušten, tako da protiv ekipe Mladosti uđemo svježi i da odigramo s maksimalnim opterećenjem", zaključio je Petrović u razgovoru za Fenu.

