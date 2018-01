Nakon troipolsatnog zasjedanja Skupština tuzlanske Slobode večeras je odbila ostavku predsjednika Senada Mujkanovića i kompletnog upravnog odbora.

Senad Mujkanović / 24sata.info

Od njih je zatraženo da klub vode do daljeg, tim više što su Mujkanovićev izvještaj o poslovanju i finansijskom stanju za prošlu godinu ispratili aplauzom, uz niz komplimenata aktuelnom klupskom rukovodstvu.



Međutim, s obzirom na to da su ostavke neopozivo podnijeli Mujkanovićevi najbliži saradnici, Mensur Alić i Nermin Čolić, nastala je pat pozicija u kojoj predsjednik u ostavci nije želio promijeniti odluku.



- Ostavke su podnijeli moji prvi saradnici, Alić i Čolić, i bez njih nema smisla dalje voditi klub, pogotovo što nam u ovom trenutku treba 350.000 samo za trenutne obaveze, za pripreme, takmičenje, plaće, obaveze prema švedskom AIK-u i Poreznoj upravi i druge – kazao je Mujkanović.



Na insistiranje skupštinara, od kojih su neki izrazili bojazan da klub bez vodstva ide strmoglavo u niži stepen takmičenja, nađeno je kompromisno rješenje. Na prijedlog Alića odlučeno je da se kompletnom UO, na čelu sa Mujkanovićem, mandat produži još mjesec, do naredne Skupštine.



Do tada, sagledat će se mogućnost uključivanja u upravu poduzetnika spremnih da ulažu u klub. S tim u vezi, usvojen je prijedlog da se do naredne sjednice izvrše izmjene klupskih akata, prije svega Statuta, kako bi se po ugledu na Sarajevo, Rijeku i neke druge klubove, zakonski omogućio ulazak stranog i domaćeg kapitala.



Mujkanović je u skoro jednostanom izlaganju naveo da je klub unazad 15 mjeseci s mukom, ali ipak uspješno, servisirao brojne finansijske obaveze, počev od Porezne uprave za reprogram dugova, do isplate igrača, zaposlenika i velikih dugova raznim dobavljačima.



Naveo je da su uz šest miliona maraka ukupnih dugovanja zatekli i oko dva miliona obaveze prethodne uprave.



- Nekim od ovih dugovanja bavi se Tužilaštvo, a među njima su pozajmice koje su, navodno, Slobodi davali prijašnji predsjednici Šabović, Zahirović i Husić. Prema onome što su neki od njih navodili kao zajam Slobodi, ispada da su u klub uložili oko 5,5 miliona maraka, a s tim parama mogla se osvojiti titula prvaka. Stvarno stanje je sasvim drukčije – naglasio je Mujkanović.



Kao najveće prihode u protekloj godini, od ukupno 2,4 miliona maraka, Mujkanović je naveo sredstva Grada Tuzle (oko 850.000 KM), UEFA za Evropsku ligu (420.000 KM), te za transfer Krpića u AIK (290.000 KM).



Podsjetio je i na dug koji Sloboda ima upravo prema švedskom AIK-u, od koga je za 50.000 eura otkupljen ugovor za Sulejmana Krpića, a ovaj igrač unatoč svemu tvrdi da je slobodan igrač, nije došao na pripreme ekipe, pa je danas suspendovan.



Prema riječima Mujkanovića, Sloboda je prošlu godinu završila s minusom od oko 260.000 KM u čemu je i iznos od oko 90.000 maraka koji je klubu pozajmio član UO Alić.



Skupština je neke članove brisala iz članstva zbog „sukoba interesa“, a to su Mujkanović i Čolić, a zbog neaktivnosti brisala je iz članstva Fuada Mulahasanovića, Džemu Avdića, Muhameda Hadžiselimovića i Adisa Hasanovića. Umjesto njih, u Skupštinu su izabrani: Salko Mehmedović, Mesud Smajić, Zlatan Arnautović, Zijad Herić, Admir Ikinić, Azur Fišek i Almir Zulić.



(FENA)