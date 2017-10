Nakon reprezentativne stanke ovoga vikenda nastavlja se domaće nogometno prvenstvo utakmicama 11. kola, a branitelj naslova i aktualni lider mostarski Zrinjski tražit će novu pobjedu u susretu s banjalučkim Borcem.

Blaž Slišković / 24sata.info

S 27 osvojenih bodova u prvih deset kola od mogućih 30 Zrinjski ima najbolji start u povijesti Premijer lige BiH, a trener 'Plemić' Blaž Slišković vjeruje kako njegovu momčad neće uspavati odličan start i već sada značajna prednost od osam bodova ispred drugoplasiranog Širokog.



- Možemo s dozom mirnoće ući u sljedećih nekoliko utakmica s obzirom na bodovnu prednost na ljestvici, ali vjerujem da su moji igrači i dalje motivirani i da će u svaku sljedeću utakmicu ući maksimalno spremni i nabrijani - kazao je Slišković na redovitoj konferenciji za novinare.



Što se tiče Borca, Slišković je kazao kako se radi o solidnoj momčadi koja će svakako imati dodatni motiv zaustaviti seriju Zrinjskog.



- Mi se ne smijemo opustiti jer u ovoj ligi svatko može svakoga dobiti. Međutim, mislim da smo spremni i fizički i psihički, i nadam se da iznenađenja u subotu neće biti - poručio je trener Zrinjskog.



'Plemići' itekako mogu biti zadovoljni izvrsnim startom sezone, no dozu nemira u njihove redove unose problemi s ozljedama. Tako je Zrinjski do kraja godine ostao bez Tonija Jovića, Marin Galić bit će izvan terena oko mjesec i pol, a zbog osobnih razloga klub je napustio i Mario Barić.



- Imamo sada taj problem na desnom boku. Nedavno nam se priključio Matej Karačić koji ima kvalitetu i koji nam je mogao pomoći na toj poziciji, ali i on se ozlijedio na jučerašnjem treningu. Laštro, Javkovljević, pa i Ćavar, igrali su ponekad na toj poziciji i vjerujem da oni mogu zakrpiti tu rupu, iako se ne radi o klasičnim bočnim igračima. Kako bilo da bilo, nećemo kukati - kazao je Slišković.



U subotu će po prvi put trener Mostaraca moći računati i na sjevernokorejskog reprezentativca Hyon-Uk Soa koji je napokon dobio radnu dozvolu.



- Kada si reprezentativac, bez obzira o kojoj se zemlji radi, to znači da imaš određenu kvalitetu. So je s 25 godina i relativno mlad igrač što znači da će on i napredovati. Svakako ozbiljno računam na njega u budućim utakmicama, iako će sutra prednost u veznom redu imati Filipović, Bilbija i Todorović koji su u dosadašnjem dijelu sezone odlično odradili svoj dio posla - dodao je Slišković.



Utakmica Zrinjski – Borac igra se u subotu na stadionu pod Bijelim brijegom, s početkom u 17 sati. Izravan prijenos utakmice radit će BHT1.





(FENA)