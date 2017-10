Nogometaši Krupe su u susretu desetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine danas na Koševu pobijedili ekipu Sarajeva sa 3:2 (1:0).

Arhiv / 24sata.info

Gosti iz Krupe na Vrbasu do pete pobjede u sezoni, a druge u gostima, došli su u dramatičnoj završnici, nakon velikog preokreta. Poveli su u 27. minuti golom Ljubenovića, koji je iskoristio centarešut s lijeve strane i izašao sam pred Pavlovića te zatresao mrežu.



Nakon primljenog gola Sarajevo je sve snage prebacilo u napad, posebno u drugom poluvremenu, a otpor gostiju slomili su u 65. minuti kada Sarić sa 25 minuta prizemnim udarcem pogađa za izjednačenje. Petnaeset minuta kasnije Ahmetović je iskoristio dobar centaršut Kadušića i sa sedam metara udarcem glavom pogodio za preokret i vodstvo Sarajeva.



Slavlje domaćih navijača nije se ni stišalo, a gosti su uspjeli doći do izjednačenja. Strijelac je bio Marjanović, a samo dvije minute kasnije Aleksić je pogodio za novi preokret i pobjedu Krupe te prvi poraz Husrefa Musemića na klupi Sarajeva u prvenstvu, nakon tri vezane pobjede.



- Koštala nas je loša igra u prvom poluvremenu. U drugom smo se vratili i uspjeli preokrenuti, ali smo za dva minuta primili dva gola što je neshvatljivo. No, to je fudbal - kazao je Musemić nakon meča.



Krupa se ovom pobjedom približila na samo bod zaostatka Širokom i Željezničaru, dok je Sarajevo ostalo na 14 bodova, četiri manje od današnjeg rivala.



- Ovo je jedna od najvećih, ako ne i najveća pobjeda male Krupe u Sarajevu protiv kvalitetne ekipe Sarajeva. Imali smo pozitivan rezultat u prvom poluvremenu, u drugom smo se povukli i primili dva gola, a potom i dali dva te na kraju zasluženo pobedili. Nije mala stvar postići Sarajevu tri gola - izjavio je trener Krupe Slobodan Starčević.

(FENA)