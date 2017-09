Admir Adžem, trener Željezničara, nakon poraza od Zrinjskog u utakmici desetog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine, čestitao je Plemićima na pobjedi u fer igri.

Admir Adžem / 24sata.info

Adžem je priznao da je Zrinjski u ovom trenutku kvalitetnija eipa.



“Mi smo znali da je ovo derbi. Došao nam je lider, ekipa koja je posljednje dvije sezone bila prvak. Bili smo spremni, znali smo šta nas čeka. Međutim, u prvom poluvremenu nismo dobro odgovorili na što se dešavalo na terenu. U drugom poluvremenu napravili smo promjene, imali smo više prilika”, rekao je Adžem, te je dodao:



“Treba priznati, u ovom trenutku ekipa Zrinjskog je kvalitetnija. Ne puno. Iz razloga što su duže zajedno i što su igraniji. To dijeluje ljepše na terenu. Čestitam im na pobjedi. Pobijedili su u fer igri, a nama ostaje da dalje radimo. Imamo pauzu od dvije sedmice. Nažalost raspoloženje neće biti najbolje, ali moramo dalje”.



Trener Plavih je istakao da se njegova ekipa ne oprašta od titule.



“Željezničar se ne oprašta od titule. Ne bi bilo prvi put da neko izgubi osam bodova prednosti. Sve dok ima matematička šansa, mi vjerujemo u titulu”, kazao je trener Željezničara, te se osvrnuo na izmjenu početkom drugog dijela:



“Zeba je izašao, jer u tom trenutku nije odgovarao igri koju Zrinjski ima, morali smo napraviti nešto, a on u tom momentu nije mogao pružiti to nesto. Nije nilakav problem bio”.



(SCsport)