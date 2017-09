Zrinjski je u utakmici desetog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine ostvario veliku pobjedu protiv Željezničara na Grbavici (0:1). Jedini pogodak na utakmici postigao je Nemanja Bilbija.

Foto: SCsport

Blaž Slišković se odmah na početku utakmice našao u problemu, jer se povrijedio Jakovljević i morao je mijenjati. Ubačaj Blagojevića u 15. minuti umalo je završio u golu Zrinjskog. Ramović je u 17. minuti ukrao loptu Ćavaru, ali je driblao, umjesto da je šutirao.



Handžić je u 19. minuti pokušao iznuditi penal, međutim Mujić se nije oglasio. Velika šansa viđena je u 28. minuti. Todorović je izašao sam pred Kjosevskog, ali poslao je loptu visoko iznad gola. Nedugo nakon toga isti igrač je šutirao preko gola nakon centaršuta Filipovića.



Zeba je ubacio u 32. mnuti, a Ramović je šutirao malo pored stative. Plemići su došli do prednosti u 41. minuti. Stojkić je uposlio Bilbiju, kojem nije bilo teško zatresti mrežu domaćih. Bilbija je u 45. minuti imao novi veliku priliku, no šutirao je u Kjosevskog i rezultat se nije mijenjao.



Na početku drugog poluvremena Plavi su imali dobre prilike. Prvo je Ramović pogodio stativu, a nakon toga nije uspio pogoditi ni Kajkut. Stojkić je šutirao sa 30-ak metara u 58. minuti, a sjajan šut Filipovića u 72. minuti zaustavio je Kjosevski. U 80. minuti Handžić je pokušao na jednoj, a Kajkut na drugoj strani.



Todorović je u 82. minuti šutirao ravno u Kjosevskog. Do posljednjeg sudijskog zvižduka nije se dešavalo ništa značajno, te je rezultat ostao nepromijenjen.



(SCsport)