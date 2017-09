Šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović danas je saopćio trojici nogometaša da na njih ne računa u nastavku prvenstvene sezone.

Slavko Petrović / 24sata.info

To su Ismar Tandir, Adnan Zukić i Sadžid Fazlić kojima predstoje razgovori s klupskom upravom o tome da li će s njima sporazumno biti raskinut ugovor ili će otići na posudbu u druge klubove.



- Najavio sam da ću se riješiti četvorice igrača i to smo danas uglavnom zvršili. Još jedan će biti odstranjen iz prve ekipe, ali još nisam odlučio ko će to biti, jer je dilema oko dvojice igrača – izjavio je Petrović za Fenu.



Novinarima je rekao da nije želio sam odlučivati o tome ko ubuduće neće trenirati s prvom ekipom, pa su o tome glasali svi članovi stručnog štaba: Slavko Petrović, Milan Bosanac, Amir Spahić, Nermin Hasić i Edin Ribić i sportski direktor Denis Karić.



Četvrti igrač kome će biti rečeno "adio" najvjerovatnije će se znati nakon narednog treninga.



- Za Banju Luku putujemo sutra u 12.30 sati, trening je zakazan u 17 sati. Utakmica s Borcem nam je jako važna, a što se sastava tiče, bit će vjerovatno isti kao protiv Željezničara. Jedino još ne znam hoće li moći nastupiti Darko Todorović - kazao je Petrović.



Todorović nije trenirao sedam dana zbog povrede, a tek danas se uključio u trenažni proces. Sutra će se znati koliko u ovom trenutku može pružiti Todorović.



Na Amera Osmanagića stručni štab svakako ne računa zbog crvenog kartona dobijenog u kupu protiv Azota u Vitkovićima.



Utakmica Borac – Sloboda igra se u nedjelju od 18 sati.



(FENA)