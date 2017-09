Fudbaleri Željezničara sutra na ''Grbavici'' dočekuju Zrinjski u derbiju 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Arhiv / 24sata.info

Trener Željezničara Admir Adžem očekuje težak i kvalitetan meč protiv aktuelnog prvaka BiH i lidera na tabeli, koji nakon devet odigranih kola ima osam pobjeda i poraz.



- Imaju dobrog trenera i iskusne igrače koji su veoma nezgodni u napadu i kontranapadima. Pokušat ćemo iskoristiti njihove mane i doći do pobjede. Igrače neće biti problem motivisati za ovaj meč. Igramo na svom terenu ali favorita nema. Pobjedom bi došli na korak do njih, tako da želimo pobjedu - rekao je Adžem danas na konferenciji za medije.



Dodaje da je Željezničar kiksao u prošlom kolu u Tuzli kada je od Slobode izgubio utakmicu koju nije smio, ali da je to gotova priča te da se ekipa od ponedjeljka u potpunosti okrenula Zrinjskom.



Adžem će za sutrašnji meč imati na raspolaganju oporavljene Sašu Kajkuta i Dženana Zajmovića, počeo je trenirati i Darko Marković, a uskoro će i Ivan Crnov, dok zbog kartona neće moći računati na Daniela Graovca.



Igrač Željezničara Goran Zakarić ističe da će igrači pokušati ispraviti greške počinjene u Tuzli, te da bi pobjedom onemogućili Zrinjskom da se previše odvoji na tabeli.



- Sutrašnja utakmica predstavlja mnogo toga, igramo protiv ekipe koja je dvije godine zaredom prvak BiH. Pobjeda bi nam mnogo značila prije reprezentativne pauze, vjerujem da možemo to ostvariti. Neće biti lako, ali uz podršku publike možemo ostvariti cilj - rekao je Zakarić.



Utakmica Željezničar - Zrinjski će biti održana sutra na stadionu ''Grbavica'' u 20.00 sati.

(FENA)