U subotu, u okviru 10. kola Premijer lige BiH, derbi na Grbavici odigrat će vodeće momčadi prvenstva, drugoplasirani Željezničar i prvoplasirani Zrinjski.

Blaž Slišković / 24sata.info

Po riječima trenera Zrinjskog Blaža Sliškovića, njegova momčad na derbi putuje rasterećeno, bez ikakvog pritiska.



- S obzirom na prednost od pet bodova koju imamo, psihološki pritisak je sigurno na njima, ali vjerujem kako Željezničar ima kvalitetu da se nosi s tim pritiskom i mislim da će oni u utakmicu ući maksimalno. Bilo bi lijepo pobjeći na 8 bodova prednosti, ali prvenstvo je praktično tek počelo i ima se još puno igrati. Jedna utakmica sigurno neće odlučiti prvaka - kazao je Slišković na konferenciji za novinare.



Što se tiče odnosa snaga, Slišković je dodao kako nema smisla govoriti o tome koja je momčad kvalitetnija i tko ima bolje pojedince.



- Sigurno je da i nogometaši Željezničara, kao i moji nogometaši imaju kvalitetu. Ali, kao što stalno govorim, samo volja, htjenje i zalaganje na terenu donose rezultat. Nakon odigranih 90 minuta moći ćemo reći tko je bolji - poručio je strateg Zrinjskog.



Dodao je kako od Željezničara očekuje napadačku igru, a takav će pristup imati i njegovi igrači.



- Željezničar u domaćem prvenstvu uvijek igra otvoreno, a ni mi se nećemo orijentirati isključivo na obranu, stoga očekujem jako zanimljivu i dobru utakmicu - kazao je Slišković.



Trener Zrinjskog osvrnuo se i na kritike koje je u više navrata uputio svojim igračima u posljednje vrijeme, posebice nakon poraza u Kupu BiH, istaknuvši kako su oni pogrešno shvatili što im je htio poručiti.



- Oni misle, vodeći smo u ligi, zabijamo dva gola po utakmici, primamo manje od jednog, i što nas on sada ima kritizirati. Ali ono što sam im htio reći je to da ja ne gradim momčad za domaće prvenstvo. Prvaci smo bili prošle sezone i sada mi je želja da napravimo korak dalje, da imamo ekipu koja će nešto napraviti u Europi, da kada nam dolazi Maribor ne strepimo od te utakmice, već da napravimo ono što do sada nije napravio ni jedan bh. klub u Europi. Zato od njih tražim više agresivnosti, više efikasnosti i bržu igru - istaknuo je.



Što se tiče igračkog kadra koji će Slišković imati na raspolaganju u Sarajevu, trener Zrinjskog je kazao kako će zbog ozljede Toni Jović propustiti derbi, dok su ostali igrači uglavnom zdravi.



- Prema posljednjim informacijama koje imam o Jovićevoj ozljedi, procjena je da će morati mirovati najmanje deset do petnaest dana, pa tek onda lagano ponovno krenuti s treninzima. Njegov izostanak sigurno je hendikep za nas, ali ja vjerujem da će Haris Handžić, koji će najvjerojatnije zamijeniti Jovića, odraditi dobar posao - kazao je Slišković.



Osvrnuo se i na prašinu koja se podigla u javnosti nakon posljednjeg prvenstvenog kola u kojemu je zabilježeno nekoliko sudačkih propusta.



- Bilo je grešaka, to je sigurno, ali mi imamo takav mentalitet da uvijek gledamo što je kod drugoga, a nikada ne gledamo sebe. Kada sudac pogriješi u našu korist onda se 'pokrijemo ušima po glavi' i šutimo - istaknuo je trener 'Plemića'.



Dodao je kako je i on sam prije pola godine, u finišu prvenstva, u nekoliko navrata ishitreno reagirao, ali da sada ima malo drukčiji stav.



- U posljednje vrijeme razmišljam o svemu tome i mislim da ishitrenim reakcijama samo odmažemo sucima. Možemo im pomoći samo korektnim odnosom, a ako konstanto vršimo pritisak na njih greške će biti još i veće - poručio je Slišković.



Po njegovim riječima, trener Mladosti Edis Mulalić isključen je na utakmici Zrinjski – Mladost zbog reakcije nakon dosuđenog jedanaesterca za 'Plemiće', a nakon utakmice govorio je o nepostojećem penalu.



- Međutim, kad je na televiziji vidio snimku, shvatio je da je penal bio čist kao suza i sutra je zvao ljude iz naše uprave i ispričavao se. Što se mene tiče, uopće me ne zanima tko nam sudi protiv Željezničara i sigurno neću pričati o sucima kako god da utakmica završi - poručio je Slišković.



(FENA)