Široki Brijeg je 9. kolu BH Telecom Premijer lige sa minimalnih 1:0 na Pecari savladao Vitez.

Prvo poluvrijeme donijelo je terensku incijativu Širokobriježana, a najbolja šansa viđena je još na samom početku. Nakon što je u 8. minuti srušen Čabraja, dosuđen je penal za domaće. Čabraja je preuzeo odgovornost, ali njegov udarac odbranio je Tirić i ostalo je 0:0.



Pokušavao je Široki i nakon toga, ali gosti su se branili organizovano i dobro, te su do odmora sačuvali mrežu.



Ćorić i Menalo su imali dvije dobre šanse za domaće početkom drugog poluvremena, da bi u 60. minuti sudija Zukić po drugi put pokazao na bijelu tačku. Ovoga puta, Jospić Ćorić je sigurno šutirao za vodstvo Širokog 1:0.



Do kraja nije bilo pravih šansi, pa je ekipa Gorana Sablića teže od očekivanog stigla do novih bodova.





(SCsport)