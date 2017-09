U derbi susretu 9. kola BH Telecom Premijer lige, Sloboda je na Tušnju savladala Željezničar 1:0, u utakmici u kojoj je premijeru na klupi Tuzlaka imao nekadašnji trener Plavih Slavko Petrović.

Početak utakmice donio je inicijativu Željezničara, ali Plavi nisu kreilrali ozbiljnije šanse i pored terenske nadmoći. Sloboda je ipak mogla do vodstva u 16. minuti. Ordagić je sjajno ubacio u kazneni prostor gdje je Stevanović nespretno reagovao, ali udarac svog defanzivca fenomelano je odbranio Kjosevki.



Na drugoj strani prijetio je Zeba, ali Muminović je dobro reagovao, a nakon toga igralo se uglavnom na sredini terena. Tuzlaci su u jednom momentu usjeli da prebace težište igre na polovinu gostiju i iz takve situacije stigli su do gola.



Nakon prekida i jedne spuštene lopte Ignjatovića, spavala je odbrana Željezničara, a Krpić je majstorski iz prve šutirao i pogodio za vodstvo Slobode 1:0 u 38. minuti i rezultat prvog poluvremena.



Prva opasnost u nastavku viđena je pred golom Slobode u 51. minuti, ali udarac Zeca iz blizine izblokirao je Ignjatović. Zakarić je samo pet minuta poslije odlično šutirao iz slobodnog udarca, ali Muminović se istakao dobrom odbranom.



U 60. minuti po drugi put se zatresla mreža gostiju ali Valjić je na signalizaciju pomoćnog arbitra dosudio ofsajd, iako se čini da Grahovac nije bio iza leđa odbrane Plavih. Pokušao je Admir Adžem izmjenama promijeniti tok igre, ali kako je vrijeme odmicalo i izabranici Slavka Petrovića igrali su sve sigurnije i znalački su čuvali prednost.



Do kraja nije bilo pravih šansi, te je Sloboda konačno stigla do prve domaće pobjede u novoj sezoni. Vrijedi spomenuti da je u sudijskoj nadoknadi zbog drugog žutog kartona isključen Graovac i Željo je susret završio sa deset igrača.



