Fudbaleri Sarajeva su u 9. kolu Premijer lige sa viskoh 1:4 u Bijeljini nadigrali Radnik, čime su stigli do treće uzastopne pobjede uz impozantnu gol razliku 10:1.

Foto: FK Sarajevo

Gosti su mnogo odlučnije ušli u meč, a Sarajevo je prvi put prijetilo u 4. minuti kada je nakon kornera lopta došla do Rahmanovića, koji je sa desetak metara mlako šutirao. Na drugoj strani, domaći su čekali neku kontru ili polukontru, a iz jedne takve situacije udarac Blaića otišao visoko preko gola.



U 13. minuti dosuđen je penal za tim sa Koševa. Sudija Čuić je procijenio da je jedan od igrača Radnika igrao rukom nakon kornera i velike gužve, te je pokazao na bijelu tačku. Siguran izvođač bio je Velkoski i Sarajevo je povelo sa 0:1.



Bordo tim je dobru kombinaciju izveo u 22. minuti, ali nakon povratne lopte Hodžića, Rahmanović je iz dobre pozicije šutirao pored gola. Još jedan dobar napad Sarajlija vidjeli smo u 30. minuti, ali Velkoski je iskosa sa 16 metara uputio udarac pored gola.



Najbolja šansa za Radnik viđena je u 33. minuti. Beširović je izvanredno izveo slobodan udarac sa 25 metara, ali Pavlović je uz pomoć prečke zaustavio loptu da uđe u gol. Sarajevo je do drugog gola moglo četiri minute poslije, Sarić je majstorski proigrao Velkoskog, koji je iz neposredne blizine vrlo loše šutirao preko gola.



U posljednjoj minuti prvog dijela gosti su imali novu veliku šansu. Nakon prekida ponovo je spavala odbrana Bijeljinaca, ali udarac Mihojevića sa svega nekoliko metara odbranio je Ružić i na odmor se otišlo rezultatom 0:1.



Iako je Radnik ofanzivnije ušao u nastavak meča, vrlo brzo doživjeli su novi šok. Odličan kontra napad tim sa Koševa je izveo u 54. minuti, a nakon što je Velkoski lijepo proigrao Ahmetovića, napadač Sarajeva je vrlo lijepo pogodio za 0:2.



Nakon toga igra Bijeljinaca se potpuno raspala, što su raspoloženi gosti iskoristili da postignu još dva gola. Prvo je u 71. minuti Hebibović ukrao jednu loptu koju je proslijedio do Ahmetovića, a centarfor Sarajeva je iz okreta vrlo lijepo po treći put pogodio mrežu domaćih za 0:3.



Osam minuta kasnije Sarić je nakon sjajnog solo prodora proigrao usamljenog Mihojevića kojem nije bilo teško da postigne četvrti . Do kraja smo vidjeli po jedan dobar pokušaj na obje strane, Pece i Hebibovića, ali se rezultat nije mijenjao sve do 92. minute kada je rezervista Glišić ublažio poraz Radnika.





FK Radnik B. - FK Sarajevo 1:4 [Golovi]



Čelik zasluženo slavio protiv GOŠK-a u duelu timova sa začelja



Fudbaleri Čelika rezultatom 2:0 slavili su protiv GOŠK-a u okviru devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.



Susret je počeo bez mnogo uzbuđenja, a domaćin predvođen novim trenerom Elvedinom Beganovićem je imao nešto više loptu u svom posjedu, dok su gosti iz Gabele bili opasni u nekoliko navrata.



Ipak, u 26. minuti domaći su postigli vrlo važan pogodak, pošto je Šišić matirao Kozića. Taj gol dao je domaćinima garanciju da mogu igrati nešto opreznije i povučenije u nastavku susreta.



Takva igra se isplatila jer je u 43. minuti Germain Kouadio dočekao grešku golmana Kozića, oduzeo mu loptu, te postigao pogodak za sigurnu prednost. Rezultatom 2:0 otišlo se na odmor.



U nastavku smo gledali mnogo manje uzbuđenja. Gosti su u drugi dio ušli sa trojicom novih igrača, ali to se nije isplatilo. Zaprijetili su u nekoliko navrata, no promjene rezultata do kraja nije bilo.



