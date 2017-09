Fudbaleri Željezničara sutra će igrati utakmicu šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv ekipe Metalleghea iz Jajca.

Admir Adžem / 24sata.info

Trener Željezničara Admir Adžem očekuje prolaz svog tima u narednu fazu takmičenja.



- Metalleghea je dobra ekipa koja može napraviti iznenađenje. Mi ćemo dati sve od sebe da se to ne dogodi i da se plasiramo dalje - rekao je Adžem uoči polaska u Jajce.



Naglašava da će neke igrače Željezničara odmoriti, ali da će protiv Metalleghea nastupiti dobar tim.



- Drago mi je da se povećava broj igrača na koje možemo računati. Sada imam slatke brige da odredim koji će igrači igrati, a to nismo mogli ni zamisliti prije mjesec dana. Šansu u prvom timu će dobiti još neki igrači i na njima je da to iskoriste - ističe šef struke Željezničara.



Mladi defanzivac Željezničara Amir Velić očekuje pobjedu u sutrašnjem meču.



- Ovo je dobra šansa za mlade igrače, trener nam daje šansu, a na nama je da to iskoristimo. Metalleghe je neugodan protivnik koji dobro igra kod kuće, ali mi uvijek idemo na pobjedu - rekao je Velić.



Utakmica šesnaestine finala Kupa BiH između Metalleghea i Željezničara će biti odigrana sutra u Jajcu u 16.00 sati.



(FENA)