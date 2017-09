Nogometaši Željezničara pobijedili su večeras u Sarajevu ekipu Krupe sa 4:1 u posljednjoj utakmici osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: Klix.ba

Ubjedljivom pobjedom, šestom u sezoni, plavi sa Grbavice proslavili su 96. rođendan, a sa nova tri boda zadržali priključak za vodećim Zrinjskim.



Golove za Željezničar su postigli Goran Zakarić (34., 54.), Sinan Ramović (38.) i Jovan Blagojević (84.), a stijelac jedinog gola za Krupu bio je Elvir Koljić.



Tokom cijele utakmice Željezničar je bio bolji, posebno nakon postignutog gola kada su u potpunosti preuzeli kontrolu nad utakmicom.



Prvih pola sata proteklo je bez većih prilika, a u 34. minuti Željezničar dolazi do vodstva. Nakon slobodnog udarca Zebe u šesnaestercu Krupe najbolje se snašao Goran Zakarić i zatresao mrežu. Slavlje domaćih nije se ni stišalo, a već je bilo 2:0. Sinan Ramović je iskoristio grešku gostiju na sredinu terena, istrčao kontranapad i izašao sam pred golmana Nevresa Fejzića te poslao loptu u gol.



U istom tempu domaći su nastavili i u drugom poluvremenu. a u 54. minuti došli su i do trećeg gola. Jovan Blagojević je uposlio Zakarića na desnoj strani, a krilni napadač Željezničara preciznim udarcem postiže svoj drugi pogodak. Isti igrač je mogao i do hat-tricka četiri minute kasnije, ali je iz slične situacije šutirao preko gola.



Blagojević u 84. minuti preciznim udarcem sa 18 metara postiže četvrti pogodak za Željezničar, a konačnih 4:1 postavio je Elvir Koljić u 90. minuti.



Susret na stadionu Grbavica sudio je Ermin Sivac iz Zenice, a na tribinama je bilo oko 6.000 gledalaca.



FK Željezničar - FK Krupa 4:1 [Golovi] by watch-it-now



(FENA)