Fudbaleri Mladosti i Slobode remizirali su rezultatom 1:1 u prvom susretu osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Domaći su poveli u devetom minutu meča pogotkom Dilavera, dok su gosti iz Tuzle došli do izjednačenja golom Ćuluma u 42. minutu.



Do kraja meča rezultat se nije mijenjao, a Sloboda uspijeva doći do vrijednog gostujućeg boda.



U toku su susreti između Goška i Zrinjskog, te Viteza i Čelika, dok večeras od 19 sati na ''Koševu'' igraju Sarajevo i Široki.

(FENA)