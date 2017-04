Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uputio je otvoreno pismo predsjedniku Nogometnog saveza BiH, Komitetu za natjecanje saveza i javnosti zbog navodnih sumnjivih dešavanja u Premijer ligi BiH.

Arhiv / 24sata.info

Gradonačelnik navodi da fudbalska javnost u Zenici sa nevjericom prati zbivanja u BHT Premijer ligi BiH.



Kao gradonačelnik Zenice ističe da se preko 120.000 stanovnika poistovjećuje sa NK Čelik, u kojoj su Bilino polje, Kamberovića polje i Trening centar NS /FS BiH, te da ima potrebu da „ukažem da se u ligi koju igra Čelik, dešavaju sumnjive radnje. Vrijeme je da prestanete biti samo nijemi posmatrači ili ne do Bog, saučesnici u nečemu o čemu ću upozoriti i policijske strukture u Bosni i Hercegovini".



- Pitam se, da li su vam, kao i nekim mojim sugrađanima, važniji kladioničari i njihovi novci ili vam je zaista stalo do ozdravljenja i unaprijeđenja bh. nogometa? Jeste li zbog sitnih interesa i jedne propale i gubitničke politike, spremni žrtvovati klub sa bogatom istorijom iza kojeg stoji armija navijača širom svijeta. Zenica i Bilino polje su sinonimi za nogometnu/fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju na našu žalost, još uvijek ne žele prihvatiti u nekim dijelovima naše države - ističe Kasumović.



On napominje da su u Zenici svjesni da je Čelik svoje šanse za bolji status davno propustio ili zbog ličnih interesa pojedinaca prepustio drugima.



- Alibi za loše igre i rezultate jednog od simbola Zenice, ne tražimo u drugima, ali imamo dovoljno pameti da vidimo šta se dešava, i hrabrosti da vam gospodo iz NFS poručimo: "Nećemo dozvoliti da budemo taoci ili ne do Bog, žrtve, kriminalnih grupa, pa i ideologija" . navodi Kasumović.



Kasumović ukazuje da "nedopustivo je da vi ne činite ništa po pitanju zaštite regularnosti takmičenja u BHT Premijer ligi BiH u kojoj se, to i ptice na grani znaju, dešavaju čudni rezultati. Posebno su „impresivne“ pobjede ekipe koja se bori za opstanak, na gostovanjima kod vjerovatnih prvaka ili osvjača Kupa.



- Bilo bi još tragičnije da četvrti po veličini grad u Bosni i Hercegovini, zbog razloga koji nemaju veze sa sportom, okrenete protiv N/FS BiH i naše reprezentacije, a što se na žalost, zbog vašeg ponašanja i sumnjivih rezultata uveliko dešava - u svom je pismu ukazao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je svojevremno, dok je bio predsjednik NK Čelika, suspendovan od strane Saveza, jer je ukazivao na neke kriminalne radnje u bh. nogometu.



(FENA)