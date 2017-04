Trener Slobode Vlado Jagodić, na početku današnje konferencije za novinare, zahvalio je rukovodstvu Krupe zbog toga što su omogućili da, uoči sutrašnjeg duela, ekipa Slobode danas obavi trening na igralištu na kojem će pokušati i pobijediti domaćina.

Arhiv / 24sata.info

- To je s njihove strane lijepi gest, a nama je bitno odraditi trening na plastičnoj podlozi. Ali, što se tiče same utakmice, pokušat ćemo ponoviti rezultat iz Bijeljine. Krupa, koliko čujem, ima imperativ pobjede. Mi ćemo na svakoj utakmici do kraja Lige za prvaka igrati na pobjedu. Niko nas još nije nadigrao, pa ni Sarajevo, iako su nas pobijedili na Tušnju – kazao je Jagodić.



Sloboda će protiv Krupe biti osjetno oslabljena. Amer Ordagić povrijeđen je i neće igrati. Zbog žutih kartona neće biti ni Aleksandra Subića, na povrede se žale Ismar Tandir i Miloš Kalezić, a otprije su na „bolovanju“ Adnan Jahić i Samir Merzić.



- Koga nema bez njega se mora i može. Gledao sam, istina s tribina, utakmicu kada je Krupa pobijedila Slobodu 3:0. Poznajem trenera Starčevića koji je svojevremeno bio moj asistent. Pokušat ćemo pobijediti i možda već poslije sutrašnjeg kola na 4. poziciji preteknemo Radnik, kojem slijede dvije teške utakmice, a u drugom dijelu lige dolaze nam na Tušanj – optimist je Jagodić.



S puno nade i vjere u sopstvene sposobnosti o sutrašnjem duelu govorio je i golman Filip Erić, junak pobjede protiv Radnika. Erić je na gol „uskočio" umjesto Adnana Hadžića i opravdao povjerenje, na koje je dugo čekao.



- Krupa ima dosta mladih igrača. Pokušat ćemo na krilima pobjede u Bijeljini doći do povoljnog rezultata. Osobno, dat ću sve od sebe da ostanemo neporaženi, mada znam da će domaćini sve učiniti da dođu do tri boda - kazao je Erić.



Utakmica Krupa – Sloboda igra se sutra od 16. 30 sati.

(FENA)