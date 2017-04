Ovog vikenda na stadionu Grbavica u novom gradskom derbiju snage će odmjeriti sarajevski rivali Željezničar i Sarajevo. Utakmica između prvoplasirane i trećeplasirane ekipe prvenstva pobudila je veliko interesovanje nogometne javnosti u BiH, najviše zbog stanja na tabeli i činjenice da se obje ekipe do kraja takmičenja mogu ravnopravno boriti za titulu prvaka.

Arhiv / 24sata.info

Međutim, atmosferu uoči odigravanja derbija pokvarila je informacija da će navijači Sarajeva dobiti samo 1.090 ulaznica za ovaj duel, što je pristalicama ''bordo'' kluba neprihvatljivo i radi čega su najavili bojkot utakmica, a čelnici FK Sarajevo su upozorili da bi mogli uzvratiti istom mjestom u maju, kada će se derbi igrati na Koševu.



Legenda FK Sarajevo Vahidin Musemić smatra da su dešavanja u vezi s ulaznicama uoči derbija bespotrebna, jer "prepucavanja" između dva kluba mogu samo poremetiti atmosferu i dovesti do nemilih situacija.



- Ne bi valjalo da navijači Sarajeva bojkotuju derbi. To bi pokvarilo atmosferu i doživljaj te utakmice. Mislim da Željezničar treba pokušati da učini nešto više o povećanju broja ulaznica za navijače Sarajeva. Trenutni broj ulaznica namijenjen Sarajevu nije korektan. Nadam se da će se pronaći rješenje za ovaj problem - rekao je Musemić za Fenu.



Ističe da favorita u derbiju nema, te da su svi ishodi mogući gledajući trenutnu formu obiju ekipa.



- Derbi će biti neizvjestan kao i svaki do sada. Nebitno je koja ekipa se nalazi u boljoj formi, jer na tim utakmicama motivacija prevazilazi granice normalnog pa svaki igrač daje više od 100 posto svojih mogućnosti. Favorita nema, obje ekipe su u solidnoj formi, tako da su svi ishodi mogući. Mislim da će pobijediti ekipa s više koncentracije i sreće. Najvažnije je da utakmica bude korektna, a ko bude bolji neka pobijedi - rekao je Musemić.



Sličnog je mišljenja i u vezi s favoritom za osvajanje titule. Vjeruje da Zrinjski, Sarajevo i Željezničar do kraja prvenstva imaju podjednake šanse za osvajanje titule prvaka, ali da su Mostarci vjerovatno najozbiljniji kandidat zbog višegodinjeg kontinuiteta u igri.



(FENA)