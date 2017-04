Susreti trećeg kola nogometne Lige za prvaka Bosne i Hercegovine i Lige za opstanak na rasporedu su danas.

U okviru Lige za prvaka, Željezničar na Grbavici dočekuje Krupu. ‘Plavi’ se nalaze na drugoj poziciji i imaju samo bod zaostatka za vodećim Zrinjskim, koji ima sutra težak ispit protiv Sarajeva na Koševu.



Trener Željeničara Slavko Petrović, nakon remija u prošlom kolu protiv Zrinjskog u Mostaru, očekuje da njegova ekipa pokaže svoje pravo lice i kvalitete.



Smatra da Krupa igra dobro na strani i da su tim koji ne treba potcijeniti, te da zna njihove vrline i mane.



- Vrline ćemo pokušati zaustaviti, mane iskoristiti. Što se tiče ekipe, bit će promjena. Nema Zebe, Stanića, to će biti problematično. Što tiče se ostalih, svi su na broju. Crnov je u prošloj utakmici ušao u igru i nadam se da na njega možemo računati u nastavku - zaključio je trener Željezničara.



Sloboda sutra gostuje u Bijeljini kod Radnika a trener Slobode Vlado Jagodić ne slaže se da je ta utakmica njegovog tima posljednja prilika da se Tuzlaci umiješaju u borbu za 4. poziciju i Evropu.



Dodao je da do kraja Lige za prvaka ima još osam kola.



- Mi još ne znamo da li će 4. mjesto voditi u Evropu, a prednost od četiri boda, koju Radnik trenutno ima, možemo pobjedom svesti na samo bod. Možemo igrati s Bijeljincima, to smo pokazali. Bit će promjena u ekipi, a za nas je hendikep izostanak Harisa Mehmedagića koji je protiv Sarajeva dobio crveni karton - kazao je Jagodić.



Parovi trećeg kola Lige za prvaka:



- subota:

Radnik - Sloboda (16.30)

Željezničar - Krupa (20.00)



- nedjelja:

Sarajevo - Zrinjski (19.00)



Tabela:



1. ZRINJSKI 24 14 7 3 42:19 49

2. ŽELJEZNIČAR 24 14 6 4 32:16 48

3. SARAJEVO 24 13 8 3 32:17 47

4. RADNIK 24 10 9 5 33:24 39

5. SLOBODA 24 9 8 7 33:30 35

6. KRUPA 24 9 4 9 28:27 33



Liga za opstanak:



- subota:

Vitez - Široki Brijeg (16.00)

Mladost - Olimpic (16.30)



- nedjelja:

Metalleghe-BSI - Čelik (16.30)



Tabela:



1. ŠIROKI BRIJEG 24 9 7 8 32:27 34

2. MLADOST 24 6 9 9 30:33 27

3. VITEZ 24 5 9 19 13:21 24

4. METALLEGHE-BSI 24 6 4 14 21:31 22

5. ČELIK 24 3 8 13 18:37 17

6. OLIMPIC 24 3 5 17 17:50 14







