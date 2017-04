Trener Slobode Vlado Jagodić ne slaže se da je sutrašnja utakmica njegovog tima s Radnikom u Bijeljini posljednja prilika da se Tuzlaci umiješaju u borbu za 4. poziciju i Evropu.

Vlado Jagodić

Na današnjoj konferenciji za novinare Jagodić je rekao da do kraja Lige za prvaka ima još osam kola i sve dok postoje izgledi borit će se za poziciju više u odnosu na sadašnju.



- Mi još ne znamo da li će 4. mjesto voditi u Evropu, a prednost od četiri boda, koju Radnik trenutno ima, možemo pobjedom svesti na samo bod. Možemo igrati s Bijeljincima, to smo pokazali. Bit će promjena u ekipi, a za nas je hendikep izostanak Harisa Mehmedagića koji je protiv Sarajeva dobio crveni karton – kazao je Jagodić.



Dva uzastopna poraza Tuzlaka, protiv Željezničara i Sarajeva, dominirali su u Jagodićevom obraćanju novinarima.



- Poraz protiv Sarajeva je moj prvi domaći otkako sam u Slobodi i žao mi je zbog toga. Ujedno, nakon 11 utakmica u nizu, u kojima smo postizali golove, ovo je prva da nismo. Zašto? Razlog je naša loša igra, možda najslabija u ovom prvenstvu, a zašto nismo bili pravi, još ne mogu dokraja da odgovorim – istakao je trener „crveno-crnih“, dodavši kako je jasno da su tri vodeće ekipe prvenstva favorizirane, u odnosu na Slobodu, Radnik i Krupu, ali to nije želio detaljnije objašnjavati.



Naveo je još jedan detalj koji ne ide Slobodi u prilog.



- Protiv Sarajeva smo primili peti gol u sudijskoj nadoknadi u pet utakmica i to svakako nije dobro. No, porazi ne mijenjaju moju viziju za budućnost, a to je da želimo igrati u Evropi i osvojiti naslov prvaka – rekao je.



Za duel s Radnikom rekao je da u Bijeljinu neće voditi nijednog juniora, jer Sloboda u toj konkurenciji ima u nedjelju važnu utakmicu protiv Željezničara.



- Interes sam podredio potrebama juniora, jer se bore za prvo mjesto što im daje izglede za nastup u Ligi prvaka. Vidjet ćemo da li ćemo protiv Radnika moći računati na Ismara Tandira, ali ko god bude igrao, pokušat ćemo dati gol više i pobijediti – zaključio je Jagodić.



Iskusni Nemanja Stjepanović ponovio je da igrači protiv Sarajeva nisu bili pravi, ali da nema razloga opterećivati se onim što je prošlo.



- Ciljeve postavljene prije početka prvenstva smo ispunili, a to je Liga za prvaka BiH. Izgubili smo dvije utakmice u kojima je možda jedan gol mogao onijeti drukčiji ishod. U Bijeljini ćemo igrati za gol više, na pobjedu i za 4. poziciju – kazao je Stjepanović.



Utakmica Radnik – Sloboda igra se sutra od 16.30 sati.





