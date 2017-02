Fudbaleri, stručni štab i medicinski tim Sarajeva danas će otputovati za Antalyju, gdje će obaviti treću fazu priprema. Pred polazak Mehmed Janjoš, šef stručnog štaba istakao je da je u dosadašnjem toku priprema sve prošlo u najboljem redu, te da se istom nada u Turskoj, ali da će prvu pravu povratnu informaciju o tome kako su radili imati tek 26. februara protiv Viteza u 19. kolu Premijer lige BiH.

Foto: AA

Sarajlije su prije polaska u Antalyju obavili dvije faze priprema, prvu u glavnom bh. gradu, a drugu u Čitluku.



“Prošao je teži dio priprema. Sada idemo u Antalyju na završni dio priprema tokom kojih ćemo imati tri vrlo jake utakmice i odlične uslove za rad. Pokušaćemo da pronađemo najboljih 11 i spremni uđemo u novu sezonu. Svi govorimo tokom priprema da radimo odlično, da nikada nismo bolji i da nam je dobra atmosfera, ali prvu pravu povratnu informaciju dobićemo 26. februara kada budemo igrali protiv Viteza. Na okupu smo pet mjeseci. Imamo ekipu koja ima znanje, ali koja mora biti skoncentrisana ako želimo da se pokrenemo i damo svoj maksimum, tek tada možemo napraviti rezultat“, kazao je Janjoš.



Ono što raduje trenera “bordo“ tima jeste činjenica da kapiten Haris Duljević ostaje u klubu do 1. jula. No, kada je u pitanju Said Husejinović povratnik iz zagrebačkog Dinama, Janjoš kaže da će on morati raditi na fizičkoj spremi.



“Duljević je s nama i ostaje do ljeta što nas raduje. S njim smo druga ekipa i očekujem da nastavimo igrati kao što smo igrali krajem prve polusezone. Husejinović je u normalnom trenažnom procesu, dobro trenira. Ima malo problema, jer se kod njega pojavi veliki umor. Imaćemo toleranciju prema njemu i pokušaćemo ga osvježiti kada bude zamoren. Iza njega je dug period 'nerada'. Radi se o velikom znalcu, ali moraće da trči, da radi i da ulazi u duele i da pokaže sve što zna, jer u protivnom neće igrati“, jasan je Janjoš.



Mladi defanzivac Marko Mihojević očekuje da će ekipa Sarajeva u Turskoj uspjeti iskoristiti idealne uslove i dobro se pripremiti za drugi dio sezone.



“Idemo u Antalyju da se što boljem spremimo i da pokušamo što bolje iskoristiti sjajne uslove koje ćemo tamo imati. Imaćemo i tri dobre provjere i nadam se da ćemo se dobro spremiti za nastavak prvenstva. Prije Turske smo dobro radili, posebno u Čitluku. Odigrali smo i dvije kontrolne utakmice u kojima su nam noge bile teške, ali bilo je to solidno za ovaj period priprema“, kazao je Mihojević.



Crnogorski fudbaler Saša Balić u prvom dijelu sezone bio je standardni prvotimac Sarajeva, a smatra da je velika prednost njegovog tima u odnosu na rivale što su svi ostali na okupu.



“Naši konkurenti su se pojačali, ali to ne vidim kao prednost za njih. Naša ekipa je na okupu od ljetos, sada se već dobro poznajemo i mislim da je to naša velika prednost. Uigrani smo i znamo naše mogućnosti“, naglasio je Balić.



Fudbaleri Sarajeva u Antalyji će boraviti do 13. februara, a u tom periodu odigraće tri prijateljske utakmice protiv Lokomotive Tashkent, Nefchija iz Bakua i ukrajinskog Mariopula.



Sarajevo nakon 18 odigranih kola u prvom dijelu sezone zauzima drugo mjesto na tabeli sa 34 boda, četiri manje od lidera Zrinjskog. U prvom kolu nastavka sezone “bordo“ tim će 26. februara ugostiti Vitez.





(AA)