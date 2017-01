Fudbaleri i stručni štab Željezničara danas su se okupili na stadionu “Grbavica“, odakle su se uputili za Sarajevski međunarodni aerodrom odakle će u 16 sati poletjeti za Antalyju gdje će obaviti treću fazu priprema za nastavak sezone. Slavko Petrović, šef stručnog štaba sarajevskih “plavih“ pred polazak naglasio je da očekuje da će se tokom ove sedmice priključiti i novi stoper, čime će biti kompletirana ekipa za drugi dio sezone.

“Kada nam dođe novi stoper, tokom sedmice, rešićemo i tu poziciju i onda ćemo moći kompletni da se uigravamo u Antalyji. Nekoliko dana kašnjenja za tog igrača neće biti problem, jer on trenira permanentno“, na upit da li se radi o Ivanu Kostiću, strateg Željezničara je kazao:



“Ne znam ništa o imenima i ne bih to uopšte spominjao. Kada bude oficijelno onda ćemo objaviti o kojem se stoperu radi. Ima više varijanti i jedan odbrambeni igrač u svakom slučaju dolazi za par dana.“



- Križmanove kazne i otkaz -



Iza Petrovićevih izabranika su dvije faze priprema, prva provedena u Sarajevu i druga u Međugorju. Trener “plavih“ ističe da je zadovoljan do sada urađenim.



“Mislim da smo do sada korektno odradili pripreme. Imali smo u Međugorju puno bolje uslove nego ovdje i to smo iskoristili da radimo dosta s loptom. Sada nam ostaje uigravanje ekipe i presinga, tako da će i u Antaliyji biti naporan rad. Zato očekujem da će igrači kada se budu vratili biti na kolenima i onda nam ostaje dve nedelje da ih osposobimo, da dobiju na eksplozivnosti brzine i osveže se, kako bi krenuli maksimalno od prvog kola nastavka sezone“, istakao je Petrović, javlja Anadolu Agency (AA).



Pred polazak u Tursku iz kluba su objavili da je prekinuta saradnja sa ofanzivnim fudbalerom Sandijem Križmanom. No, s obzirom da je na pozicijama, koje je pokrivao ovaj fudbaler, dovoljno dobra konkurencija, Petrović kaže da neće tražiti zamjenu.



“Više faktora je uticalo na tu jučerašnju odluku. Progledali smo mu kroz prste ne treniranju u pauzi za šta je dobio jednu platu kazne. I za višak kilograma je dobio visoku kaznu. Pokušali smo još jednom da mu damo šansu. Međutim, ako igrač odradi jedan trening u Međugorju i ostatak vremena se šetka po teretani onda to nije to što je potrebno Željezničaru. Zato smo raskinuli ugovor, a on je dužan Željezničaru doneti i određeno obeštećenje“, tvrdi Petrović.



Prema Petrovićevim riječima možda bi bilo lakše napadačima Ivanu Lendriću i Stevi Nikoliću da je ostao Križman, ali očekuje da će dvojica spomenutih igrača uspjeti da iznesu teret na svojim leđima.



“Imali smo naporne pripreme tokom kojih smo napravili dobru bazu. Sada ćemo nastaviti da radimo na taktici i mislim da će sve biti u redu. Znamo da je cilj izlazak u Evropu. Tako da o tome razmišljamo, ako nam se ukaže prilika da osvojimo Kup ili prvo mjesto u prvenstvu objeručke ćemo je prihvatiti“, rekao je Lendrić i nastavio:



“Od kako sam u Željezničaru, znači od prvog mjeseca prošle godine, mogu reći da su momci super i da je atmosfera u ekipi uvijek bila dobra. I kada smo imali loše rezultate uvijek smo se držali zajedno, a tako je i sada.“



- Memija karijeru nastavlja u Danskoj -



Željina ekspedicija put Turske otišla je i bez prvotimca Kerima Memije, koji je će karijeru nastaviti u danskom drugoligašu Vejle.



Na pripreme Željezničara u Antalyji putovaće: golmani: Vedran Kjosevski, Irfan Fejzić, Adnan Bobić; igrači: Siniša Stevanović, Srđan Stanić, Jadranko Bogičević, Mateo Boccaccini, Kemal Osmanković, Amar Beširević, Dino Hasanović, Darko Marković, Jovan Blagojević, Uglješa Radinović, Samir Bekrić, Zajko Zeba, Denis Žerić, Miroslav Stevanović, Goran Zakarić, Ivan Crnov, Ivan Lendrić i Stevo Nikolić.



U Turskoj će “plava“ ekspedicija boraviti do 11. februara, a u tom periodu planirano je da odigraju tri prijateljske utakmice protiv ruskih klubova Samare i Amkar Perma, te kazahstanske Astane.



Željezničar je prvi dio sezone u Premijer ligi BiH okončao na trećem mjestu sa 32 boda, šest manje od lidera Zrinjskog i četiri od drugoplasiranog Sarajeva. U 19. kolu, odnosno prvom nastavaka sezone, gostovaće 25. ili 26. februara kod Krupe na Vrbasu.



