Ivica Barbarić je u toku zimske prvenstvene pauze na klupi HŠK Zrinjski, aktuelnog bh. šampiona i lidera Premier lige BiH, naslijedio Vinka Marinovića, koji je pomalo neočekivano napustio mostarski klub.

Foto: AA

Barbarić se trenutno sa svojim izabranicima nalazi na pripremama u Međugorju, ističe da je zadovoljan do sada urađenim, te izražava optimizam prema nastavku sezone. Prema njegovim riječima, cilj Zrinjskog je jasan, objektivan i ostvariV, a to je odbrana titule šampiona, javlja Anadolu Agency (AA).



“U Međugorju smo od 20. i ostajemo do 29. prvog mjeseca. Zadnji dan ćemo odigrati prvu kontrolnu utakmicu sa Neretvom i time ćemo zaključiti ovu fazu priprema. Zadovoljni smo uvjetima koje imamo u Međugorju. Iako je vrijeme nestabilno, imali smo sreću i odradili sve što smo željeli na terenu. Nemamo povrijeđenih i svi su u pogonu, ali uvijek ima nekih sitnih povreda“, kaže Barbarić.



Nakon druge faze priprema aktuelni šampion BiH će treću fazu obaviti u Istri, tačnije u Medulinu. Tamo će novi šef struke “plemića“ imati priliku da uigra tim za izazove koji ih čekaju u drugom dijelu sezone.



“U Medulinu ćemo odigrati tri kontrolne utakmice 3, 5. i 7. drugog mjeseca, protiv srbijanskog, češkog i slovenačkog prvoligaša. Poslije se vraćamo kući i igramo turnir u Gabeli 11. i 12, a nakon toga generalku i to je to što se tiče utakmica tokom priprema. Zbog činjenice da nas od 29. ovog mjeseca čeka jako puno utakmica do sada u ovom dijelu priprema nismo ni željeli igrati“, ističe Barbarić.



Zrinjski uoči nastavka Premier lige BiH ima četiri boda prednosti u odnosu na prvog pratioca Sarajevo, a Barbarić naglašava da im je cilj da tu ostanu i na kraju sezone.



“Cilj Zrinjskog je da bude prvak i to je opće poznato. Taj cilj je objektivan i ostvariv. Imamo kvalitetnu grupu igrača, ekipu koja se dokazala i lani i ove godine. Ne razmišljamo o prednosti koja je bila veća, jer je i ova sada značajna. Radimo na sebi, idemo iz utakmice u utakmicu i da igramo što bolje i povećamo tu prednost. Dakle, uopšte se ne opterećujemo. Znamo šta je naš cilj i šta nam je raditi da bi ga ostvarili“, optimista je Barbarić.



Saša Kajkut je za sada posljednje pojačanje Zrinjsklog u prelaznom roku. Novim saigračima se priključio danas u Međugorju.



“Zrinjski ima zanimljivih igrača i uvijek postoji mogućnost nekog odlaska. Zato u skladu s tim moramo reagovati. U ovom trenutku ne znam hoće li biti još nekih promjena u timu, ali šta god da se desi javnost će na vrijeme biti obaviještena“, završio je Barbarić.



Zrinjski je u prvih 18 kola Premier lige BiH osvojio 38 bodova. Najbliži konkurent Sarajevo ima četiri boda manje, a naredni Željezničar šest. U 19. kolu, prvom u nastavku sezone, mostarski klub 25. ili 26. februara ide u goste zeničkom Čeliku.





(AA)