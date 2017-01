Fokusiran sam na momke koji su s nama i mislim da ne može u pitanje doći naš kratkoročni cilj, a to je u preostala četiri kola Premijer lige BiH izboriti plasman u Ligu za prvaka, kazao je za Anadolu Agency (AA) trener Slobode, koji se sa svojim fudbalerima nalazi na pripremama u Međugorju.

Vlado Jagodić

Tuzlaci su, nakon prvog dijela priprema provedenih u svom gradu, stigli u Hercegovinu, gdje će odraditi drugi dio, a potom su planirali otići za Ulcinj. Ipak, nakon inspekcije terena u Crnoj Gori, odlučeno je da se plan promijeni, pa će fudbaleri i stručni štab Slobode treću fazu priprema obaviti u Antaliji.



"Jako sam zadovoljan onim što smo uradili u Tuzli, jer smo bez obzira na nenormalne uslove za rad, uspjeli uraditi sve što je planirano. Igračima sam jasno rekao, želja mi je da svi odrade planirano, da izbjegnemo mogućnosti povreda, jer kada se baza ne napravi kako treba, onda specifični dio koji sada radimo u Međugorju može doći u pitanje. Dokaz tom da sam s razlogom zadovoljan je adaptacija koja je urađena već prvog dana od dolaska ovdje. Pohvalio bih svoje igrače, jer su to zaslužili", priča Jagodić.



Sloboda će u Međugorju boraviti do 1. februara, kada će odigrati pripremnu utakmicu s Veležom i odmah potom krenuti nazad za Tuzlu. Prije toga je planiran test 28. januara protiv Jadrana iz Ploča.



"Plan je da ovdje uradimo 14 treninga i odigramo dvije kontrolne utakmice. To je ustvari nadgradnja na prvu fazu, a preduslov da u trećoj fazi, koju ćemo odraditi u Antaliji, uradimo sve što je potrebno kako bi uigrali ekipu. Mada ekipi ne treba mnogo uigravanja, jer je novi Upravni odbor kluba ispunio sve moje zamisli i zadržao kontinuitet u igračkom kadru. Sve smo igrače zadržali i sada dovodimo mladost u skladu sa našim dugoročnim ciljem, koji bi trebao Slobodu odvesti konačno do jednog od trofeja", ističe Jagodić.



Putovanje za Antaliju je zakazano 3. februara, a u poznatoj turskoj turističkoj destinaciji će boraviti do 16. dana drugog mjeseca. U tom periodu planirano je odigravanje četiri kontrolne utakmice, termini su već poznati, ali se ne znaju rivali, s obzirom da je kasno donesena odluka da se treća faza priprema obavi u Antaliji.



"U Ulcinju smo trebali odigrati pet kontrolnih utakmica i znali su se protivnici. Sada je došlo do promjena i morao sam napraviti poseban raspored, jer ćemo boraviti dva dana manje u Antaliji, nego što smo trebali u Ulcinju. Iz tog razloga ćemo igrati četiri utakmice 6., 9., 12. i 15. februara. Nastojaću da pronađemo najjače moguće protivnike, ukoliko to bude izvodljivo. Svi koji rezervišu Antaliju dogovore i protivnike dva ili tri mjeseca prije, ali znajući da su se i Rusi vratili u taj primorski dio Turske mislim da nećemo s tim imati velikih problema", naglasio je trener tuzlanskog tima.



Jagodić kaže da je iza Slobode turbulentan period, tokom kojeg su klub napustili predsjednik, direktori, trener i nekoliko igrača. No, dodaje da je nova uprava kluba uspjela na kvalitetan način riješiti pitanje igračkog kadra.



"U ovom trenutku Sloboda ima kratkoročan cilj, a to je kroz ova četiri kola koja su ostala plasirati se u Ligu za prvaka, a onda po mogućnosti, ako ne bude velika bodovna razlika, i borba za Evropu. Postoji mogućnost da ove sezone i četvrti ide u Evropu. Bez obzira što sada djeluje da je ekipa previše podmlađena, trener sam koji voli raditi s mladim igračima. Stota godišnjica kluba je 2019. godine i nastojaćemo da se već sada pripremamo da budemo konkurentni i Zrinjskom i Širokom i sarajevskim klubovima. Zadnji put samo osvojio titulu s Borcem 2011. godine i meni je lični cilj da s drugim klubom u BiH osvojim titulu. Onda bi možda zatvorio svoju priču u bh. fudbalu, jer sam bio i selektor mlade reprezentacije", kaže Jagodić i nastavlja:



"Ciljano dovodimo samo igrače godišta od 1992. do 1998. Dao sam priliku mladima iz Slobodine škole, pa je tako ovdje s nama šest juniora na pripremama u Međugorju. Tačno je i da su Ivan Fatić i Ivan Kostić ostali u Tuzli i oni su za mene gotova priča. Nema im povratka u prvi tim. Fokusiran sam na ove momke s kojima mislim da ne može doći u pitanje naš kratkoročni cilj, a u naredna dva prelazna roka ćemo dovoditi igrače s kojima ćemo raditi na ispunjenu dugoročnog cilja."



U prelaznom roku redove Slobode su pojačali mladi igrači Ismar Tandir, za kojeg Jagodić kaže da je to novi Milan Đurić, zatim Almedin Zilkić i Adnan Salihović, te iskusni Adnan Jahić.



Sloboda je prvi dio sezone završila na šestom mjestu sa 29 bodova, tri više od sedmoplasiranog Širokog Brijega koji im je glavni konkurent u borbi za ulazak u Ligu za prvaka. U 19. kolu Tuzlaci će 25. ili 26. februara gostovati kod Mladosti Doboj Kakanj.





(AA)