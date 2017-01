Fudbaleri Željezničara su, kao i većina ekipa iz Premijer lige Bosne i Hercegovine iz hladnijih, preselili u toplije krajeve BiH, a za drugi dio priprema klub je izabrao Međugorje u kojem imaju optimalne uslove za rad.

Foto: AA

Prema riječima Slavka Petrovića, šefa stručnog štaba, od dolaska u Hercegovinu, a nakon najtežeg dijela priprema provedenih na veoma niskim temperaturama u Sarajevu, na igračima je vidljivo mnogo bolje raspoloženje, javlja Anadolu Agency (AA).



"U Sarajevu su uslovi bili nemogući, tako da smo prezadovoljni da možemo fudbalski nešto da odrađujemo, jer tamo je bilo stupidno 11 dana samo trčanje i igrači su jedva čekali da dođemo ovde. Jako je bitna atmosfera u ekipi, naročito kada su pripreme i teški treninzi. Uveče koristim priliku da sa svim igračima pojedinačno obavim razgovore i vidim da su za većinu ekipe ovo do sada najteže pripreme, ali da je ipak atmosfera ostala pozitivna i to je jako bitno", kaže Petrović.



U toku zimskog prelaznog roka u Željezničar su stigla četiri nova igrača Zajko Zeba, Igor Crnov, Goran Zakarić i Danijel Stojanović. Petrović očekuje da će doći još stoper, čime će njegova lista želja biti upotpunjena.



"Ekipa je nove igrače prihvatila kao da su ovde više godina. I od njih sam saznao da su prezadovoljni. To su igrači koji znaju od ranije momke iz našeg igračkog kadra, tako da su dobro prihvaćeni. Sve su to igrači koji će nam biti pojačanja. Nažalost, Crnov sada ne može da odrađuje normalno pripreme, lagano trči i za nekoliko dana očekujem da će ući u taj trenažni proces", istakao je Petrović i nastavio:



"Stoper će nam sigurno doći. Hoće li to biti pre Antalije, za vreme boravka tamo ili posle, ali sigurno će doći. U suštini svi detalji su dogovoreni i čeka se samo još par sitnica da se završi. Voleo bih da to bude pre Antalije, jer ako se to dogodi igrač će biti u trenažnom procesu i ne gubi puno."



- Slobodan dan pa Antalija -



Do kraja pripremnog dijela u Međugorju fudbaleri Željezničara odigraće u subotu pripremnu utakmicu s Čapljinom, a zatim ih u nedjelju čeka povratak u Sarajevo i prvi slobodan dan od starta priprema 11. januara.



"U Antaliji ih čekaju dva treninga dnevno, tako da su taj slobodan dan zaslužili. U Turskoj ćemo igrati sa ruskim ekipama Amkar Perm, Krylia Sovietov i Astana iz Kazahstana, koja je igrala grupnu fazu Lige Evrope. Sve su to ekipe koje su daleko iznad nas, ali to je pozitivno da vidimo naš momentalni domet i šta nam sledi u budućnosti, jer želimo napraviti iskorak. To će nam biti utakmice vodilje, gde će se svaka greška kažnjavati i u kojima možemo da vidimo gde trebamo pojačati ekipu u sledećim prelaznim rokovima", priča Petrović.



Strateg "plavih" je optimista, ali i realan uoči drugog dijela sezone, jer je svjestan da je šest bodova prednosti koliko ima Zrinjski u prvenstvu jako puno.



"Mislim da su za titulu jako male šanse, ali ako se ukaže neka prilika mi ćemo je vrebati. Pogotovo kada se uđe u play-off i ko bude uspeo što više 'trojki' da napravi taj može da učini puno", zaključio je Petrović.



Siniša Stevanović, desni bek Željezničara, kaže da je prvi dio priprema psihički dosta dobro podnio, ali da je fizički "pukao". No, dolaskom u Međugorje situacija se poboljšala i ističe da će se uskoro osjetiti plodovi napornog rada u Sarajevu.



"To su bile najužasnije pripreme koje sam imao u životu, ali mislim da će nam dobro doći u nastavku sezone. I on sam kaže da su njegove ekipe najspremnije bile u ligi u svakom klubu koji je trenirao. Nisam imao priliku da radim s njim, ovo mi je prvi put. Prošli smo bazični deo u Sarajevu i kojeg nam je preko glave. Ovde smo počeli da radimo s loptom i očekujemo završni deo priprema, gde ćemo nadam se samo s loptom raditi. Raspoloženje je već bolje, jer nema puno trčanja. Bili bi zadovoljni izlaskom u Evropu, što nam je primarni cilj. No, u prvenstvu se sve zakuhalo nakon što smo dobili Zrinjski u gostima. Mislim da će dosta toga zavisiti od tog prvog kola u drugom delu, kada gostujemo i mi i Zrinjski", kazao je Stevanović.



- Crnov oduševljen organizacijom -



Mirza Halvedžija, fizioterapeut Željezničara, kaže da nema previše posla u Međugorju. Osim Crnova, koji ima problema sa koljenom, na lakše povrede su se žalili Sandi Križman i Jadranko Bogičević, ali će obojica od sutra ponovo početi s normalnim treninzima. Jedini koji će još malo morati sačekati je novajlija Crnov.



"Još u Sarajevu sam imao neku povredu kada smo trčali. malo mi je skliznulo koljeno i mislio sam da nije ništa ozbiljno. Međutim, kada smo došli ovdje odmah me prvi trening presjeklo i mislio sam da je nešto teže. Rekli su mi da imam neke hronične bolove u zglobu koljena, koji se povezao na kolateral, ali sam primio injekcije i poslije ponedjeljka bih trebao početi normalno trenirati. Trenutno treniram do boli i nadam se da ću sljedeći tjedan biti fit. Bio sam i u Zrinjskom i u Širokom, ali nigdje nisam doživo ovakvu organizaciju kao što je u Željezničaru. Sve je perfektno, svi radimo maksimalno korektno, imamo pozitivna razmišljanja i nadam se da ćemo ostvariti naše ciljeve. Želimo izboriti Evropu, a ako vidimo priliku da možemo nešto više, zašto da ne", zaključio je Crnov.



Željezničar je prvi dio sezone u Premier ligi BiH okončao na trećem mjestu sa 32 boda, šest manje od lidera Zrinjskog i četiri od drugoplasiranog Sarajeva. U 19. kolu, odnosno prvom nastavaka sezone, gostovaće 25. ili 26. februara kod Krupe na Vrbasu.





(AA)