Nogometaši Slobode glavni dio priprema za drugi dio prvenstva obavit će u Antaliji, a ne u Ulcinju, kako je prvobitno planirano, rekao je Feni predsjednik UO tuzlanskog kluba Senad Mujkanović.

Senad Mujkanović

Kazao je da su smještajni uvjeti u ulcinjskim hotelima zadovoljavajući, ali da nisu i nogometni tereni.



- Uvjeti kakve imamo u Međugorju su izvanredni, tako da smo odlučili tražiti približan nivo i za drugi dio priprema. Odlučili smo se za Antaliju, danas smo već uplatili novac agenciji za avionske karte. Putujemo 3., a vraćamo se u Tuzlu 16. februara – kaže Mujkanović.



Doći će do promjene plana rada, jer je trener Vlado Jagodić predvidio da će ekipa do početka proljetnog dijela prvenstva odigrati pet utakmica.



- Najmanje dva prijašnja termina su otpala i morat će stručni štab utvrditi nove za kontrolne utakmice. S tim u vezi nije još poznato s kim će Sloboda igrati pripremne utakmice.



Otpao je i dogovoreni duel sa ekipom Novog Pazara (10. februar), ali iz tog kluba na probu „crveno-crnima“ došao je Almedin Zilkić (20), igrač koji je bio registrovan i za Vojvodinu, te Goricu.



Prema informacijama iz tabora Slobode, Zilkić će na probi biti nekoliko dana. Trenera Jagodića primarno zanima u kakvoj je ovaj igrač formi i može li nadoknaditi sve što su Tuzlaci do sada uradili u pripremnom razdoblju.





(FENA)