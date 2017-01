Fudbaleri Sarajeva nalaze se na pripremama u Čitluku za proljetni dio sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine, nakon što su se nedavno vratili s odmora i počeli s radom u glavnom gradu BiH.

Mehmed Janjoš / 24sata.info

Poslije zimskih priprema u Sarajevu i 12 treninga u teškim vremenskim uvjetima po snijegu i niskim temperaturama, “bordo” tim boravit će u Čitluku do 29. januara.



U ekipi vlada pozitivna atmosfera a stručni štab je zadovoljan do sada urađenim, posebno što se ide južnije, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Brotnja i Veleža.



Šef stručnog štaba FK Sarajevo Mehmed Janjoš, osvrćući se na jesenji dio sezone, istakao je u razgovoru za Fenu da je zadovoljan učinkom ekipe u posljednja četiri mjeseca, pogotovo na kraju polusezone kada su napravili dobru seriju.



- Mislim da je ovaj stručni štab obavio sjajan posao, zajedno sa svim igračima i zaposlenima, ostvarili smo priključak za vodećim i realne osnove da se borimo za izlazak u Evropu - rekao je trener tima.



Osnovni zadatak kada je preuzeo ekipu, kako kaže, bio je da se igrači psihološki vrate u normalan trenažni proces, istakavši da se izgubilo samopouzdanje, ali je ipak uspio da ih motivira i vrati u normalan kolosijek.



Nakon toga su počele dolaziti pobjede, a to je prema Janjoševom mišljenju što Sarajevo mora i treba da ima.



Igračkim kadrom, koji je zatekao, je zadovoljan, precizirajući da su neki od od njegovih igrača ponajbolji u Premijer ligi BiH.



- Što se tiče igračkog kadra to su igrači koje smo zatekli i imaju ugovore. Mislim da je dobar tim i da je pokazao da zna i umije, s tim što mi u stručnom štabu očekujemo da u svaku utakmicu uđu maksimalno koncentrisani i da još više daju od sebe, a to je nešto što navijači hoće da prepoznaju - kaže Janjoš.



Jedan od najboljih igrača Premijer lige BiH, povremeni reprezentativac nacionalne selekcije Haris Duljević povezivan je s nekim zvučnim evropskim klubovima. Navodno su dva kluba iz Bundeslige i škotski Celtic zainteresirani za ofanzivca Sarajeva.



Međutim, prema Janjoševim riječima, najbolji igrač kluba najvjerovatnije će ostati na Koševu.



Osnovni cilj kluba je prema Janjoševim riječima izlazak u Evropu svake godine.



- Naravno da i ove godine klub ima tu namjeru, bez obzira na to što smo prije desetak kola bili u teškoj poziciji, ali objektivno sada smo drugi na tabeli i osnovni cilj Sarajeva je da ove godine izađe u Evropu - poručio je trener FK Sarajevo.



Na pitanje da li klub može do titule prvaka BiH, odgovorio je da bi bilo sjajno da se osvoji neki trofej.



Posebno je pohvalio navijače kluba, istakavši da su oni „stvarno 12 igrač“ i da su bili sjajni proteklu jesen.



- Kada smo napravili koheziju s njima rezulati su počeli dolaziti. Uticaj navijača je jako bitan pogotovo na Koševu - potcrtao je.



Mišljenja je da je najbolja ekipa u domaćoj ligi mostarski Zrinjski.



- Objektivno, najbolja ekipa u Premijer ligi BiH je Zrinjski, koji ima jedan kontinuitet. Mislim da su oni napravili urnek kako treba raditi, ne mijenjati puno ekipu, dovode ciljane igrače, imaju infrastrukturu i jednostavno su najbolji. Pogledajte njihove transfere, ne gomilaju igrače i dovode ono što im treba, stabilan su klub s odličnom upravom. Bez obzira na to što ja mislim da su Sarajevo, Željezničar ili Široki Brijeg sjajne ekipe - smatra trener „bordo“ tima.



Za kraj je istakao da smanjenje lige dobra stvar, ali da ipak treba sačekati kraj i analizirati sve to.



- Vidjet ćemo na kraju da li će dati prave rezultate, smanjenje lige je po meni odlična stvar. Treba malo i strpljenja, podigao se kvalitet. Mislim da treba malo i strpljenja, generalno u BiH glavni problem je infrastruktura - naglasio je Janjoš.



Igrači Sarajeva poslije Čitluka putuju u Tursku gdje će obaviti završni dio priprema.



- Planirali smo pet-šest utamica, imamo generalnu probu u Sarajevu 19. februara, a onda čekamo nastavak sezone - objašnjava trener Sarajeva.



Sarajevo će u Antaliji odigrati tri prijateljske utakmice i to protiv Lokomotive Tashkenta, Silkeborga IF i Ilyichivetsa Mariupola.



(FENA)