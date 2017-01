Dosadašnji fudbaler aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine HŠK Zrinjski, Danijel Stojanović, potpisao je jednoipogodišnji ugovor sa FK Željezničar, prenosi Anadolu Agency (AA).

Foto: FK Željezničar

Stojanović, koji pokriva poziciju lijevog beka, u dresu Zrinjskog je odigrao 107 utakmica, a postigao je sedam golova, te imap 12 asistencija. U Hajduku je nastupao 22 puta, dok je za Nacional odigrao 19 susreta. U ovoj sezoni, Stojanović je igrao deset utakmica, postigao je četiri gola i upisao dvije asistencije. Stojanović će se već danas priključiti ekipi u Međugorju.



Rođen je 18. augusta 1984. godine u Našicama. Prošao je omladinske selekcije Cibalije, a seniorsku karijeru je počeo u Hrvatskom dragovoljcu.



Potom dolazi u BiH, u ekipu Posušja za koju je igrao do jula 2008. godine i odlaska u ekipu Zrinjskog. Nakon dvije godine igranja u Zrinjskom prelazi u portugalski Nacional gdje će igrati naredne dvije godine. Potom dolazi u splitski Hajduk gdje se također zadržao dvije godine, a onda slijedi povratak Pod Bijeli brijeg u januaru 2014. godine gdje je Danijel igrao do dolaska u tim s Grbavice.



"Prije svega bih rekao da je dogovor postignut u vrlo kratkom vremenu. Sportski direktor, gospodin Čenan, i ljudi u upravi su pokazali jednu veliku ozbiljnost i iskrenost što mi je jako važno gdje god da sam išao. Mislim da Željo može puno u nastavku, ali neću puno obećavati riječima, nego jedva čekam početi sa treninzima i naravno jedva čekam početak sezone", kazao je Stojanović, saopćeno je iz FK Željezničar.



Aldin Čenan, sportski direktor FK Željezničar istekao je kako su pregovori protekli jako korektno i brzo.



"Danijel je karakteran fudbaler i čovjek, pravi primjer pobjednika na terenu te nam je veoma drago što je došao u Želju da pojača konkurenciju na lijevoj strani. Naš cilj da imamo 18 pojednako kvalitetnih igrača i karakterno jakih koji će svaku utakmicu igrati s jakom željom da pobijede, jer znamo da je to ono što naši navijači žele", dodao je Čenan.

(AA)