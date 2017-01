Trener FK Željezničar Slavko Petrović uveo je kaznu za svoje igrače kako bi što spremniji dočekali nastavak sezone.

Slavko Petrović / 24sata.info

Igrači, kako bi ušli u što boljoj formi u nastavak sezone moraju održavati svoju kilažu i formu koju će pratiti Petrović.



”Svi igrači dobili su program rada od 15. decembra 2016. do 11. januara. Dužni su bili svaki dan trenirati i donijeti pulsometre kako bi dokazali to. Svi su to i uradili, osim Križmana, koji nije odradio ni jedan trening te je došao s tri kilograma viška. Jedan kilogram viška stoji 200 KM i sigurno nećemo dopustiti nikome da se bahato ponaša”, kazao je Petrović za Vecernji.ba.



Koliko će ovaj sistem donijeti uspjeha FK Željezničar u nastavku sezone ostaje da vidimo.





(24sata.info)