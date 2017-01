Fudbalski klub Željezničar danas je predstavio prva dva pojačanja u zimskom prelaznom roku. Riječ je o Goranu Zakariću i Ivanu Crnovu, a zanimljivo je da su obojica tokom karijere nosili dres Širokog Brijega i Zrinskog.

Foto: FK Željezničar

U klubu sa “Grbavice“ iskoristili su priliku, te zvanično objavili i da je sa Darkom Markovićem produžena saradnja do 31. jula 2018. godine.



Novajlijama u “plavom“ dresu, kao i Markoviću koji je prethodnih pola godine dobrim igrama zaslužio novi poboljšani ugovor, cilj je plasman u Evropu i nadaju se da će to zajednički uspjeti ostvariti.



“Kada sam došao, klub i ja smo bili u sličnoj situaciji, ali nam je srećom krenulo dobro. Čast i velika obaveza je nositi dres sa grbom najvećeg kluba u BiH. Obećavam rad sa svoje strane i nadam se da ćemo na proljeće ići u dobrom pravcu. Ovaj klub zaslužuje da svaki pojedinac daje svoje maksimum. Nadam se da ćemo se zajedno sa navijačima radovati uspjesima kluba“, kazao je Marković.



Zakarić, koji je osim dva hercegovačka kluba nosio i dres zagrebačkog Dinama i Lokomotive, te Slaven Belupa, ugovor sa “Željom“ potpisao je na dvije godine, do 9. januara 2019. godine.



“Zadovoljstvo mi je što sam ovdje. Dugo sam se povezivao sa Željezničarom, ali uvijek je nešto nedostajalo. Konačno smo uspjeli da se dogovorimo. Našli smo zajednički jezik i napokon sam ovdje. Drago mi je što sam došao u najveći klub u BiH i što sam dio ove priče, koja je počela i koja će se, nadam se, završiti na najljepši način. Jedva čekam da zaigram i da se predstavim publici, koja je definitivno najbolja u BiH. Nadam se da ću opravdati očekivanja“, istakao je Zakarić.



Ivan Crnov je naglasio da nakon raskida ugovora sa Širokim Brijegom nije imao previše dileme kada je dobio ponudu Željezničara, te je potpisao na godinu i po dana.



“Jako sam sretan što sam došao u najveći bh. klub. Nakon što sam raskinuo ugovor sa Širokim, odmah sam znao koji je moj pravi put, a to je Željezničar. Sada je najvažnije da se što bolje pripremimo i odradimo na najbolji mogući način drugi dio sezone. Nadam se da ćemo svi biti sretni na kraju sezone ispunjenjem cilja, a to je plasman u Evropu“, optimista je Crnov.



Dosadašnji glavni skaut FK Željezničar Aldin Čenan od danas je zvanično postao novi sportski direktor.



“Nekada će pisati da sam bio sportski direktor najvećeg kluba u državi, a to nije mala star. Velika mi je želja da pokažem da želim samo dobro Željezničaru. Ovo je osjetljiv posao, ali ću raditi i nastojati da iznesem pritisak, kako bi ugodili našim navijačima koji su najbolji u BiH“, rekao je Čenan.



Željezničar će do 22. januara, kada odlazi za Međugorje, trenirati u Sarajevu. Nakon hercegovačkog dijela slijedi odlazak u Antaliju u Turskoj, gdje će obaviti finalni dio priprema za nastavak sezone.



U 19. kolu, prvom drugog dijela sezone, Željezničar će 25. ili 26. februara gostovati kod Krupe na Vrbasu. Nakon 18 odigranih kola “plavi“ se nalaze na trećem mjestu Premijer lige BiH sa 32 boda, šest manje od lidera Zrinjskog.





(AA)