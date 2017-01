Fudbalski klub Sarajevo sutra počinje pripreme za nastavak sezone u Premijer ligi BiH.

Na današnjoj prozivci šefu stručnog štaba Mehmedu Janoš javili su se svi igrači osim Nermina Crnića, koji će se ekipi priključiti sutra, zbog problema u dolasku u Sarajevo.



Na današnjoj pres-konferenciji Janjoš je predstavio plan zimskih priprema do prve utakmice drugog dijela sezone protiv Viteza, koja se igra krajem februara.



- Prva tri dana ćemo iskoristiti za ljekarske preglede i testiranja, a zatim ćemo od ponedjeljka od četvrtka raditi dva treninga dnevno. Već u subotu, 21. jnauara ekipa ide u Čitluk gdje ostaje do 29. januara. Tamo ćemo odigrati dvije utakmice, 25. januara protiv Brotnja i 28. januara protiv Veleža. U Sarajevo se vraćamo 29. januara, a zatim 1. februara putujemo za Tursku, gdje ćemo odigrati tri međunarodne utakmice protiv uzbekistanske Lokomotive (6. februara), danskog Silkeborga (9. februara) i ukarijinskog Mariupola (12. febraura) - kazao je Janjoš.



Generalnu provjeru uoči početka prvenstva ekipa će imati 19. februara, a protivnik i lokacija bit će naknadno poznati, dodao je trener sarajevskog premijerligaša.



Govoreći o igračkom kadru Janjoš je naglasio da je stručni štab tražio pojačanja, ali da ona za sada neće biti realizirana.



- Tražili smo četri igrača u svakoj liniji, koja bi unaprijedila našu igru da se ravnopravno upustimo u borbu za prvo mjesto. U ovom momentu klub nije u mogućnosti da nam odgovori zahtjevima, što ne znači da neće u dogladno vrijeme - kazao je Janjoš.



On je dodao da su se ekipi priključila tri igrača iz klupske akademije, Hadžić, Smajlagić i Pidro, koji će ravnopravno konkurisati za prvi tim.



Sportski direktor FK Sarajevo Faruk Ihtijarević, govoreći o daljem statusu trenutno najboljeg igrača i kapitena Harisa Duljevića, istakao je da on ima važeći ugovor do 30. juna 2017. godine, ali da u dogovoru s njim i njegovim zastupnicima u narednim danima očekuje realizaciji njegovog transfera.



- U slučaju da od toga ne bude ništa Duljeviću je ponuđen novi ugovor i ukoliko ne ode, ne vidim razlog da on ne potpiše novi ugovor koji smo mu ponudili - kazao je Ihtijerević.



O dovođenju novih igrača u klub, Ihtijarevića je kazao da su "želje uglavnom iz domaće lige".



- Ali, zbog nerealnih finansijskih uslova i traženih velikih obeštećenja, nismo ušli u realizaciju - naglasio je Ihtijarević.



Prvi trening u novoj kalendarskoj godini igrači prvog tima FK Sarajevo održat će u četvrtak, 12. januara na pomoćnom terenu Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović-Hase", s početkom u 14 sati.



Igrači koji su se pojavili na prozivci: Bojan Pavlović, Adi Adilović, Emir Plakalo (povratak sa posudbe), Dušan Hodžić, Advan Kadušić, Adnan Kovačević, Saša Novaković, Saša Balić, Marko Mihojević, Almir Bekić, Edvin Rastoder, Perica Ivetić, Edin Rustemović, Haris Duljević, Elvis Sarić, Siad Husejinović, Anel Hebibović, Samir Radovac, Elvedin Herić, Nemanja Anđušić, Vedad Gljiva, Mersudin Ahmetović, Amer Bekić, Hamza Čataković te priključeni polaznici Akademije Nedim Hadžić, Semir Smajlagić i Selmir Pidro.



