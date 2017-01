Nema Sloboda prijatelja koliko se misli, jer svaki put kad nam krene javljaju se dušebrižnici i "prijatelji“ koji potražuju neke novce koji nigdje nisu bili evidentirani kao dug.

Senad Mujkanović

Među njima ima i bivših predsjednika kluba i članova njihovih porodica i drugih. Dok nisam došao na mjesto predsjednika UO nisam ni znao kakvi će problemi izaći na vidjelo - izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik UO Slobode Senad Mujkanović.



Rekao je da čim neki novci treba da legnu na račun kluba, odmah se javljaju oni kojima se navodno duguje i žele blokirati funkcioniranje Slobode.



- Mi ćemo uskoro na klupskom web siteu objaviti imena svih pojedinaca i firmi koji traže novce od Slobode, kao i imena onih koji su tužili klub i traže izmirenje dugova. Na sjednici UO zauzeli smo stav da svi igrači, treneri i drugi koji tužbama traže isplatu dugova više nemaju šta da traže u Slobodi - kazao je Mujkanović.



Spomenuo je da red treba uvesti i u rad Omladinskog pogona, te da od sportskog direktora Denisa Karića očekuje program rada, kazavši da od toga ovisi hoće li Karić i ubuduće obavljati dužnost sportskog direktora ili neće.



- Naš cilj je da za nekoliko godina u svlačionici imamo barem 50 posto igrača iz sopstvenog omladinskog pogona. Više nećemo dozvoliti da ih menadžeri odvode kad hoće, a u njihov razvoj ulagala je Sloboda - smatra Mujkanović.



Što se tiče medijskih napisa o odlasku igrača Ivana Kostića i Mladena Veselinovića, Mujkanović je kazao da su oni pod ugovorom sa Slobodom do ljeta i da nema govora o odlasku u druge klubove, tim prije što ni oni nisu izrazili želju da napuste Tušanj.



Trener Vlado Jagodić, s kojim je nedavno potpisan trogodišnji ugovor, naveo je da će na prozivci 10. januara biti svi igrači na koje Sloboda računa u nastavku prvenstva.



Potvrdio je da će među njima biti povratnik Adnan Jahić, da Miljan Govedarica nije zadovoljio njegove kriterije, dok za Ivana Fatića kaže da na njega računa, naravno ukoliko Fatić nema neke druge planove.



- Ponovo Željo pravi račun bez krčmara s našim igračima, ali mu to neće uspjeti. Prvi dio priprema obavit ćemo u Tuzli, drugi od 22. januara do 1. februara u Međugorju, gdje ćemo odigrati dvije utakmice, dok bi treća faza priprema trebala biti obavljena u istri ili u Antaliji. Uglavno, planirano je da odradimo 48 treninga i odigramo sedam kontrolnih utakmica. Završnu fazu priprema pred nastavak šampionata obavit ćemo u Tuzli - kazao je Jagodić.



Član UO Slobode Mensur Alić najavio je nastavak izgradnje tribina Tušnja, te potpuno uređenje svlačionica.



Nakon konferencije za novinare čelnici Slobode su najavili sastanak s rukovodstvom Gradske uprave.





(FENA)