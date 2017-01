Novi trener HŠK "Zrinjski" Ivica Barbarić izjavio je u srijedu u Mostaru kako je za njega velika čast i satisfakcija biti trener tog kluba te dodao kako je svjestan odgovornosti svoje funkcije koja je u skladu s ambicijama kluba.

Ivica Barbarić / 24sata.info

Barbarić, koji je Zrinjski vodio već dva puta, i to u sezoni 2001./2002., a zatim i kratko u proljetnom dijelu sezone 2002./2003., na koferenciji za novinare naglasio je kako je trenutno Zrinjski najbolji klub u Bosni i Hercegovini.



- Velika je razlika u klubu danas i 2001. godine kada sam vodio Zrinjski. Zrinjski je danas najbolji klub u državi, a prije je bio skromnih mogućnosti. Mogu samo biti zahvalan i normalno da ću se truditi opravdati povjerenje - kazao je Barbarić.



Govoreći o rivalstvu kazao je kako su Sarajevo i Željezničar najveći konkurenti, premda ne treba isključiti ni Radnik.



- Međutim, ja želim da mi gledamo samo sebe i tako dođemo do željenih rezultata - kazao je Barbarić.



On je izrazio zadovoljstvo igračkim kadrom te kazao kako tu neće biti velikih promjena.



- Što se tiče stručnog stožera, također neće biti promjena samo ćemo još priključiti dugogodišnjeg trenera HNK-a Branitelj Ivana Bubala te ćemo se još dogovoriti oko podjela posla - kazao je Barbarić.



Istaknuo je kako pripreme kreću 11. januara, a sedam dana nakon toga slijedi utakmica s Dinamom.



- Zatim idemo u Međugorje od 20. do 29. januara, a potom u Istru gdje ćemo ostati osam do devet dana i odigrati tri prijateljske utakmice. Nakon toga se vraćamo kući i imamo turnir u Gabeli - kazao je Barbarić.



(FENA)