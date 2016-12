Uprava tuzlanske Slobode pokrenut će kod nadležnih tijela NS BiH arbitražni postupak da bi se ustanovilo da li su vratari Adnan Bobić i Kenan Pirić na propisan način dobili ispisnice iz NS Tuzlanskog kantona.

Kako je za Fenu rekao predsjednik UO Senad Mujkanović, Bobić je dobio saglasnost za odlazak s Tušnja zato što je objasnio da se zbog obiteljskih problema želi vratiti u Mostar.



U međuvremenu, Bobić je potpisao novi ugovor sa Željezničarom, a u Slobodi smatraju da ih je izigrao, te će tražiti da se do kraja ispoštuje ugovor s ovim čuvarom mreže.



Što se tiče Kenana Pirića, dobio je "papire“ iz NS TK s objašnjenjem da Sloboda prema njemu nije izvršila uplatu doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Mujkanović kaže da to nije tačno.



- Koliko znam, Pirić je prije formiranja nove uprave najavio da će sam uplaćivati doprinose za zdravstveno osiguranje, ali je nakon tri mjeseca prekinuo. Vjerujem da je to bio dogovor s njegovim menadžerom kako bi imali opravdanje da bez naše saglasnosti napusti klub - kaže Mujkanović, najavljujući pokretanje arbitraže i za "slučaj Pirić“.



U međuvremenu je Pirić najavio pokretanje sudskog spora protiv Slobode zbog neizmirenih obaveza, dok će Sloboda pod hitno tražiti barem još jednog vratara s obzirom na to da su trenutno na popisu jedino Filip Erić i junior Azir Muminović koji u prvom dijelu sezone često nisu bili niti među rezervama.



Uprava Slobode nije još riješila niti problem suspendovanih igrača Aldina Đidića, Mahira Karića i Damira Mehidića koji su, nakon ostavke bivšeg predsjednika kluba Azmira Husića, odbili dalje trenirati i nastupati za Slobodu.



- Đidić je najavio prestanak igračke karijere i tu se nema šta odlučivati. Mahir Karić ima sa Slobodom ugovor i on je naš igrač. S obzirom da je izrazio želju da nastupa za Čelik, mi ćemo sa zeničkim klubom pokušati dogovoriti njegov povratak u klub, moguće i da nam ustupe nekog drugog igrača u zamjenu za Karića - najavio je Mujkanović.



Naposljetku, i Mehidić je zatražio ispisnicu iz Slobode, a s obzirom da je pod ugovorom s tuzlanskim klubom, navodno će "slučaj“ rješavati Arbitražna komisija NS BiH. Naime, Mehidić smatra da Sloboda nije izvršila sve obaveze prema njemu, te samim tim ima pravo da karijeru nastavi drugdje prije isteka ugovora, rečeno je Feni.



(FENA)