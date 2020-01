Conor McGregor vratio se sa stilom i u prvoj rundi zaustavio Donalda Cerronea! Bivši dvostruki prvak vratio se u Octagon nakon 15 mjeseci izbivanja i u svom prvom nastupu nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova i oduševio MMA zajednicu.

Foto: AP

Irac je u noći sa subote na nedjelju u glavnoj borbi UFC 246 priredbe za manje od minute tehničkim nokautom pobijedio Kauboja (36-14-0-1)!



Conor je sve otvorio velikom ljevicom kojoj se Cerrone ipak uspješno izmaknuo, ali onda dolazi do klinča iz kojeg McGregor baca nekoliko ubojitih udaraca ramenom i radi veliku štetu na Kaubojevom licu, pogotovo njegovom nosu.



Nakon toga je došlo do razdvajanja, ali Conor je nastavio s pritiskom i pogađa jedan “high kick” koji je uzdrmao Donalda i potom serijom udaraca stigao do svoje 22. profesionalne pobjede. Službeno vrijeme pokazalo je da je meč trajao svega 40 sekundi.







(24sata.info)