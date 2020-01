Najbolja sportistkinja u historiji Bosne i Hercegovine, trofejna džudistkinja Larisa Cerić, obilježila je još jednu sportsku godinu u Bosni i Hercegovini u kojoj je našoj zemlji donijela niz medalja od kojih je najznačajnija srebrena sa Evropskih igara u Minsku.

Larisa Cerić / 24sata.info

Cerić je na taj način ponovo potrvrdila da se radi o neprikosnovenoj sportašici i najboljem ambasadoru BiH u međunarodnim okvirima, a nagradu za ostvarene rezultate dobila je u vidu priznanja na najrelevantnijim izborima sportista godine u BiH.



Ulazak u 2020. godinu za Cerić znači samo jedno, početak priprema za najvažniji događaj u karijeri jednog sportiste - Olimpijske igre koje će u julu i augustu biti održane u japanskom Tokiju. Olimpijska medalja je jedino odličje koje nedostaje u bogatoj kolekciji Laise Cerić i kako je kazala u razgovoru za Fenu, pobjedničko postolje u prijestolnici Japana bilo bi kruna njene dugogodišnje karijere i ispunjenje sna.



- Imam svjetske i evropske medalje, ali nedostaje mi olimpijska. Iskreno to mi je najveća želja. Donijela sam BiH prvu medalju s Evropskih igara, a sada to želim učiniti i na Olimpijadi. Znam koliko sam radila i koliko me posla čeka. Postaje sve teže održavati formu jer ulazim u poznije sportske godine, ali dat ću sve od sebe da u najboljoj formi dočekam Tokijo i osvojim medalju - naglašava.



Cerić je dobrim nastupima odbranila bodove na svjetskoj rang listi na kojoj je trenutno peta džudistkinja svijeta, što joj donosi bolji plasman i lakši žrijeb na Olimpijskim igrama. Nastojat će sa trenerom Branislavom Crnogorcem tempirati formu za Olimpijadu i, kako je kazala, nadati se da će tog dana biti psihički i fizički spremna.



- Trenutno ne razmišljam mnogo o tome i ne osjećam pritisak, ali vrijeme brzo prolazi i ne smijem se opustiti. Olimpijada će brzo doći i ja moram biti spremna za izazove. Rano je za tremu, imam još mnogo turnira na kojima ću nastupiti, ali kako se Olimpijada približavala i pritisak će biti veći - ističe Cerić.



Članica Judo kluba Nippon iz Sarajeva krajem ovog mjeseca će otputovati na prvi ovogodišnji Grand Prix turnir u Tel Avivu, gdje će započeti proces podizanja forme, a uslijedit će Grand Slam u Parizu gdje će se jedno vrijeme ostati na pripremama. Nakon Pariza otputovat će na turnir u Ekaterinburgu, a potom na Evropsko prvenstvo i još nekoliko turnira na kojima će nastupiti najbolji svjetski džudisti.



- Trenutno nisam u najboljoj formi jer su me u proteklom periodu mučile manje povrede. Počela sam trenirati, ali trenutno nisam zadovoljna formom jer ja sam tip sportiste na kojem se osjeti čim izostane s par treninga. U Tel Avivu ću nastojati ostvariti što bolji plasman, ali taj turnir će mi najviše poslužiti za podizanje forme. Turniri prije Olimpijade imaju višestruki značaj. Treba mi što više borbi kroz koje ću ujedno osvajati bodove za rang listu - objasnila je.



Cerić će se u narednom periodu pripremati u Sarajevu zajedno sa brojnim klupskim kolegama koji su se ponudili da joj kao sparing partneri pomognu u brušenju forme.



Poznato je da je BiH jedna od rijetkih zemalja koja nema medalju s olimpijade, a Larisa Cerić je uz bacača kugle Mesuda Pezera i atletičara Amela Tuku najveća šansa da se to promijeni. Olimpijska medalja je njen veliki san i jedino odličje koje joj nedostaje, odličje koje nedostaje i Bosni i Hercegovini.



(FENA)