Ceremonijom svečanog otvaranja večeras su u švicarskoj Lausanni počele Zimske olimpijske igre mladih (YOG).

Grad u kojem se nalazi sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) do 22. januara biće domaćin trećeg izdanja zimskog YOG-a, nakon Innsbrucka 2012. i Lillehammera 2016., na kojem nastupa rekordna 1.872 učesnika, uzrasta od 15 do 18 godina, iz 79 država.



Na Igrama je prvi put izjednačen broj sportašica i sportaša, koji će biti smješteni u dva olimpijska sela - u Lausanni i St. Moritzu.



Bosnu i Hercegovinu će predstavljati devet sportašica i sportista u četiri sporta - alpskom skijanju, biatlonu, skijaškom trčanju i sankanju.



Boje BiH na YOG-u će braniti Esma Alić i Alen Bičakčić (alpsko skijanje), Aleksa Vuković, Uroš Lalović i Davor Škipina (bitalon), Đorđe Santrač, Vesna Pantić i Sara Plakalović (ski trčanje) i Hamza Pleho (sankanje). U bh. timu su treneri Mirza Nezirović, Bojan Minić, Katarina Bogdanović, Goran Santrač i Senad Omanović. Ispred Olimpijskog komiteta BiH šef misije je generalni sekretar Said Fazlagić, a njegova zamjenica je Dejana Planinčić.



Zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju je nosila alpska skijašica Esma Alić.



U naredne dvije sedmice mladi sportisti će boriti za odličja u 16 sportova. Prvi put na igrama učestvuje 12 zemalja - Albanija, Azerbejdžan, Ekvador, Haiti, Hongkong, Kosovo, Pakistan, Katar, Singapur, Tajland, Turkmenistan te Trinidad i Tobago.



Najbrojniji tim na Igrama ima domaća reprezentacija Švicarske sa 112 mladih sportašica i sportista, slijedi ruska delegacija sa 107 sportista, SAD i Njemačka sa po 96 sportista, zatim Kanada (81), Češka (77), Japan (74), Italija (69), Austrija (64) i Francuska (61).



Na programu Igara je pet novih disciplina - nordijska kombinacija za djevojke, sankaški dvojac za djevojke, hokejaški turnir mješovitih ekipa 3 na 3 te skokovi slobodnog stila Big Air u daskanju na snijegu i skijanju. Na programu je i sasvim novi sport - alpinističko skijanje.



Takmičenja će se održati u okolini Lausanne na borilištima u kantonu Vaud (La Vallee de Joux, Leysin, les Diablerets, Villars), u Champeryju u kantonu Valais, te u St. Moritzu u kantonu Grisons, uz granicu s Francuskom (Les Rousses, nordijski centar Les Tuffes).





