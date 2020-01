Bosankohercegovačka atletika u prošloj godini zabilježila je najbolje rezultate u svojoj dugoj historiji.

Amel Tuka / 24sata.info

Sjajnu sezonu naših atletičara obilježio je uspjeh Amela Tuke koji je na Svjetskom prvenstvu u Kataru osvojio srebreno odličje u utrci na 800 metara, što je jedan od najvećih uspjeha bosanskohercegovačkog sporta uopšte.



Generalni sekretar Atletskog saveza Bosne i Hercegovine Milan Pedalo u razgovoru za Fenu naglasio je da 2019. godina rezultatski gledano najuspješnija dosad.



- Na sreću, ostalo je još prostora za poboljšanja, tako da u narednoj, olimpijskoj godini najveće nade polažemo u Amela Tuku, koji ima šansu da još popravi svoj ugled. Naš drugi po vrijednosti atletičar, bacač kugle Mesud Pezer, također je pokazao je da može puno. Na Svjetskom dvoranskom prvenstvu bio je peti, a na Evropskom sedmi. Nažalost, na SP-u u Kataru nije uspio da uđe u finale. On je bio jako razočaran time, jer je u prethodnom periodu imao odlične rezultate na mitinzima i bilo je za očekivati da će sigurno ući u finale - kazao je Pedalo.



Dvojica najboljih bh. atletičara ispunili su zahtjevne norme za Olimpijske igre u Tokiju.



- Za olimpijadu u Tokiju su značajno podignute norme. Tako je norma u bacanju kugle na SP ove godine bila 20,70 m, a za OI u Tokiju je 21,15 m. Kad je Pezer u pitanju on je poslije SP-a odlučio da se iz Švedske vrati u Zenicu i nastavi raditi sa svojim starim trenerom Mehmedom Skenderom i mi u ASBiH smatramo da je to dobar potez i da će donijeti rezultate. Kada je Tuka u pitanju on je svoje rekao u Kataru, postavio je ljestvicu dosta visoko i glavni cilj mu je nastup u Tokiju - rekao je Pedalo.



Naglašava da pored Tuke i Pezera u Zenci trenira još jedna grupa kvalitetnih atletičara.



- Atletski klub Zenica je očito pronašao recept kako da proizvodi kvalitetne atletičare. U prvom redu mislim na Abedina Mujezinovića (800 m) i bacača koplja Dejana Mileusnića, koji pokušavaju doći do olimpijske norme, iako to sigurno neće biti lako, ali nisu previše daleko. Mujezinović je talentovan atletičar i veliki borac, na stazi uvijek daje sve od sebe. Iza njih ima još jedna grupa atletičara koja već ulazi u neke godine, nisam siguran koliko će napredovati u narednoj godini, ali za naše i balkanske uslove su kvalitetni atletičari i mogu napraviti dobre rezultate - smatra Pedalo.



Pored Olimpijskih igara, najbolje bosanskohercegovačke atletičare u 2020. godini očekuje nastup Svjetskom juniorskom prvenstvu u Najrobiju (Kenija), te ukoliko to finansijski uvjeti dozvole i nastup na Evropskom timskom prvenstvu - Treća liga, na kojem je reprezentacija Bosne i Hercegovine ove godine u Skoplju osvojila treće mjesto u konkurenciji 13 zemalja.



- Također nas očekuju i nastupi na Balkanskim prvenstvima na kojim smo redovni učesnici. To je najstarije regionalno takmičenje na svijetu. Balkanska atletska asocijacija postala je interesantna i drugim državama van regije, tako da je danas osvojiti medalju na tom takmičenju, na kojem učestvuje 20 država, veliki zadatak. Uglavnom, naša će koncentracija kroz međunarodna takmičenja biti usmjerena na balkanskim takmičenjima - kazao je Pedalo.



I pored sjajnih rezultata generalni sekretar ASBiH naglašava da je i ova sezona prošla bez sistemskog rješenja finansiranja što je problem svih sportova u BiH.





(FENA)