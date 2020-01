Norveški 21-godišnji reprezentativac Marius Lindvik iznenađujući je pobjednik natjecanja skijaša skakača u Garmisch-Partenkirchenu, drugoj stanici novogodišnje turneje "Četiri skakaonice", koje je tradicionalno održano prvog dana u nove kalendarske godine.

Lindvik je u prvoj seriji skokom od 143,5 metara izjednačio rekord skakaonice u Garmischu te je stvorio bodovnu zalihu za finalnu seriju u kojoj mu je skok od 136 metara bio dovoljan za ukupan trijumf i prvu pobjedu u karijeri u natjecanjima za Svjetski kup.



Lindvik je za svoje skokove skupio 289,8 bodova i tako za 4,8 bodova nadmašio domaćeg reprezentativca Karla Geigera (132 i 141,4 m) koji se, baš kao i prije tri dana u Oberstdorfu, osvojio drugo mjesto.



Na treće je mjesto doletio Poljak Dawid Kubacki (137 i 139,5 m), a četvrti je bio Japanac Ryoyu Kobayashi (132 i 141 m), čime je zaustavljen njegov niz od pet uzastopnih pobjeda na Novogodišnjoj turneji.



Kobayashi je ipak uspio zadržati vodstvo u redoslijedu turneje (587,2 boda), ispred Karla Geigera (580,9) i Dawida Kubackog (578,7).



Branitelj prošlogodišnjeg naslova je vodeći i u redoslijedu za Svjetski kup sa 590 bodova, a slijede ga Geiger (507) i Austrijanac Stefan Kraft (439).



Novogodišnja turneja se seli u Austriju, a treće od četiri natjecanja na rasporedu je u subotu, 4. siječnja na skakaonici Bergisel u Innsbrucku, dok je finalno nadmetanje dva dana poslije u Bischofshofenu.



Pregled rezultata natjecanja skijaša skakača na drugoj od četiri stanice Novogodišnje turneje, koje je u srijedu održano u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu, te ukupnog redoslijeda na turneji "Četiri skakaonice" i u Svjetskom kupu.



Novogodišnja turneja - Garmisch-Partenkirchen



1. Marius Lindvik (Nor) 289,8 (143,5/136,0 metara)

2. Karl Geiger (Njem) 285,0 (132,0/141,5)

3. Dawid Kubacki (Polj) 284,0 (137,0/139,5)

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 282,1 (132,0/141,0)

5. Daiki Ito (Jap) 273,4 (131,0/136,5)

6. Daniel Huber (Aut) 272,1 (136,6/134,0)

7. Constantin Schmid (Njem) 271,5 (134,5/134,5)

8. Roman Koudelka (Češ) 267,3 (135,0/133,0)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 266,3 (132,0/135,0)

10. Markus Eisenbichler (Njem) 266,1 (129,0/134,5)

11. Killian Peier (Švi) 264,1 (133,0/132,5)

12. Peter Prevc (Slo) 263,6 (129,0/134,0)

13. Stefan Kraft (Aut) 262,4 (129,0/131,0)

14. Robert Johansson (Nor) 262,3 (134,0/133,0)

15. Piotr Zyla (Polj) 262,2 (133,5/133,0)

Redoslijed - Novogodišnja turneja (2/4)



1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 587,2 boda

2. Karl Geiger (Njem) 580,9

3. Dawid Kubacki (Polj) 578,7

4. Marius Lindvik (Nor) 568,3

5. Stefan Kraft (Aut) 553,6

SK - ukupno (9/30)



1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 590 bodova

2. Karl Geiger (Njem) 507

3. Stefan Kraft (Aut) 439

4. Philipp Aschenwald (Aut) 318

5. Marius Lindvik (Nor) 309





