Predstavnici Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine (OS BiH), predsjednik Alija Fatić i generalni sekretar Adnan Talić, osvrnuli su se na reprezentativne aktivnosti koje je krovna kuća bh. odbojke imala u godini na izmaku, te najavili aktivnosti za 2020. godinu koja će najvjerovatnije biti jedna od najsadržajnijih od kada ovaj savez postoji.

Foto: FENA

Fatić je na početku godišnje konferencije OS BiH podsjetio da je ženska seniorska reprezentacija BiH došla na korak do plasmana na evropsko prvenstvo, te naglasio da zbog razloga koji su više politički nego sportski taj cilj nije ostvaren.



- Razlog za neuspjeh je nedolazak šest igračica iz Brčkog na odlučujuću utakmicu. Protiv njih je okončan disciplinski postupak i one više nikada neće dobiti poziv u reprezentaciju. Moram istaći da sve te igračice dobivaju plate iz budžeta Brčo Distrikta, a nisu se odazvale da igraju za državnu reprezentaciju. Ne bi bio problem da su odmah otkazale nastup za državni tim, već su bile tu od početka priprema, potrošile novac uložen u njih, a zatim se nisu odazvale na zadnje dvije utakmice kvalifikacija - objašnjava predsjednik OS BiH.



Dodaje da je savez nakon ovih dešavanja odmah reagirao i pronašao odbojkašice koje nastupaju van BiH koje će se zasigurno odazvati pozivu u reprezentaciju. Njih će sa selektorske pozicije najvjerovatnije predvoditi Svetlana Ilić.



Fatić podsjeća da su i bh. seniori u maju igrali Srebrenu Evropsku ligu, dok su u junu i julu omladinske selekcije BiH nastupile na balkanskim prvenstvima, kao i reprezentacija BiH u odbojci na pijesku. Predsjednik OS BiH naglašava da će se ovaj modalitet zadržati i u budućnosti, jer čelnici OS BiH vjeruju da su balkanska prvenstva trenutno odgovarajuća jakosna kategorija za mlade bh. odbojkaše.



Razočaran je rezultatima muške seniorske reprezentacije u koju je uloženo mnogo sredstava.



- Obezbijedili smo im najbolje uslove, dobili su sve što su željeli, ali mnogi su nas razočarali odnosom prema reprezentaciji. Neki igrači se više nikada neće naći na širem spisku reprezentacije, jer bez discipline, rada i reda nema ni uspjeha - rekao je Fatić.



Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine u 2020. godini očekuje veliki broj aktivnosti i takmičenja na kojima će nastupiti brojne bh. selekcije. Ženska seniorska reprezentacija BiH u narednoj godini nastupit će u CEV Srebrenoj ligi, gdje će za suparnike imati Sloveniju i Estoniju, dok bh. juniorke u augustu očekuje nastup na evropskom prvenstvu koje će OS BiH organizovati u Zenici.



Seniori i seniorske također će nastupiti u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Fatić očekuje da će se ženska reprezentacija plasirati na EP, dok od seniora iz više razloga to ne očekuje.



Talić ističe da je Odbojkaški savez BiH u protekloj godini je pozitivno poslovao uprkos neinteresovanju institucija vlasti da pomognu i finansiraju ovaj sport.



- OS BiH je u prošloj godini sa svih nivoa vlasti dobio 13.000 KM. Kada to uporedimo sa savezima zemalja regije to je zaista miniran iznos. Narednu godinu ipak dočekujemo sa većim sredstvima jer se savez uglavnom finansira većinom donacijama privrednika koji su voljni da nam pomognu - rekao je Talić.



Budžet OS BiH za narednu godinu je oko 1.200.000 KM i sav taj novac će biti utrošen u napredak odbojke i reprezentativna takmičenja svih kategorija.





(FENA)