Košarkaš LeBron James i teniserka Serena Williams izbarani su za sportiste decenije po izboru američke novinske agencije Associated Press.

Foto: AFP

Američka košarkaška superzvijezda Jemas svoj pečat ostavio je u Clevelandu, Miamiju i nastavio sa sjajnim predstavama u dresu Los Angeles Lakersa. Igrao je u osam uzastopnih finala najjače košarkaške lige na svijetu - NBA.



Nijedan košarkaš u zadnjih deset godina nije pobijedio na više utakmica i osvojio više nagrada za najkorisnijeg igrača - MVP, kao što je to bio James.



Prije njega titule najboljih sportista decenije osvojili su golferi Tiger Woods i Arnold Palmer, te hokejaš Wayne Gretzky.



U glasanju novinara agencije na drugo mjesto uvršten je Tom Brady, koji u američkom nogometu blista u dresu New England Patriotsa, treći je atletičar Jamajčanin Usain Bolt, četvrti argentinski nogometaš Lionel Messi, a peti američki plivač Michael Phelps, koji je na olimpijskih igrama osvojio 28 medalja, od kojih 23 zlatne.



Ženska sportašica decenije, teniska zvijezda Serena Williams, u tom periodu osvojila je 12 Grand Slam titula. Pored toga tri i po godine uzastopno je bila broj jedan svjetskog tenisa, čime se po broju uzastopnih sedmica na vrhu WTA liste izjednačila s Njemicom Steffi Graff.



Od drugog do petog mjesta uvrštene su Amerikanke. Drugo mjesto zauzela je gimnastičarka Simone Biles, treće plivačica Katie Ledecky, te na četvrto i peto mjesto alpske skijašice Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin.



(FENA)